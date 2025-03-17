晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

U19籃球聯盟》最欣賞查傑！賴冠佑盼加入松山 對葉韋喬喊話：我很耐操

2025/03/17 12:31

Sonics開季二連勝。（U19籃球聯盟提供）Sonics開季二連勝。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟在靜修女中舉行U15發展組賽事，首場Rising Legends以50：47險勝大佳隊，雖然大佳隊多點開花，9人上場有8人得分，的仍不敵Rising Legends的禁區優勢讓大佳隊在開季首戰嚐到敗績。

第二場由TYPA Dragons對上Sonics，Sonics上週在對Warriors取得開幕首勝後，今日全隊夾帶旺盛士氣，靠著長人1號賴冠佑鶴立雞群的高度優勢，搶了不少籃板，開節便以18：8領先。次節TYPA Dragons進攻當機，但Sonics未把握機會拉開差距，只打出一波8比2的攻勢，便以26：10結束上半場。

易籃後Sonics一上場便頻頻在籃下賣高，雖然未能順利取分，但也造成對手付出犯規的代價，無奈賴冠佑手感欠佳屢罰不進，讓TYPA Dragons有機會止血，並嘗試拉近差距，但終究手感冰冷未能如願，終場Sonics便以50：33輕鬆取下開季二連勝。

Sonics總教練陳國瑋表示，Sonics的成員來自不同學校，成軍以來練習次數不多，雖然默契還不夠成熟，但今天整體上都能完成教練賦予的工作，尤其是陣中長人賴冠佑在內線的協防上對球隊幫助很大。

賴冠佑表示，今日受限於腰傷復發，狀況不是很理想，由於現在就讀的板橋國中沒有籃球隊，所以接觸籃球起步較晚，原本只是當做休閒娛樂打發時間，但投入俱樂部訓練後便開始愛上這項運動，因為國小加入足球校隊，因此腳力比較發達，希望在畢業前能接受完整且充實的籃球技術訓練。

賴冠佑特別強調，他雖然是籃球素人，但他相當欣賞松山高中的查傑，非常渴望獲得松山高中的青睞，加入「綠色神盾」，身高超過185公分的他想藉此向松山高中新科金牌教頭葉韋喬告白說：「我是賴冠佑，我很耐操，要我跑50圈操場不是問題，我擅長火鍋防守，您可以叫我Energy Guy！」

賴冠佑。（U19籃球聯盟提供）賴冠佑。（U19籃球聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中