全原運3/21高雄巨蛋開幕典禮 開放免費報名入場

114年全國原住民運動會的聖火已於日前引燃。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114年全國原住民族運動會21日將在高雄巨蛋盛大開幕，開幕典禮規劃一系列表演節目，包括世界合唱大賽金牌尼布恩合唱團及原住民傳統歌舞演出，即日起開放民眾報名免費入場觀禮。

全原運睽違20年再度由高雄主辦，開幕典禮上，特別邀請具在地特色的團體演出，包括獲世界合唱大賽金牌的尼布恩合唱團、萬山部落的「曙光」古謠演唱、布農族八部合音、全台首支大武壠族舞團的大滿舞團、宜蘭泰雅妹妹舞團、高雄 Push Hand 舞團，以及左營高中、樹德家商的啦啦隊演出等，民眾可上網（https://pse.is/75q65g）報名觀禮。

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全原運期間，衛武營都會公園將舉辦「TAKAO為我贏」原住民嘉年華活動，除了有超過150攤的特色市集外，還有原味烤豬派對，同時邀請原住民歌手、樂團、舞團連續迎賓嗨瘋3天。

今年的全原運事報名選手及隊職員超過1萬人，創下歷屆新高，其中包括代表台東的舉重 好神郭婞淳、代表高雄的舉重好手高展宏、代表台中的柔道好手林真豪等多位奧運國手均報名參賽。賽場遍及市區、原住民區，採自由入場觀賽，市府亦提供15線免費接駁服務，歡迎入場為參賽者吶喊應援。

開幕卡司將有精彩熱鬧的的原住民歌舞。（高雄市運發局提供）

奧運舉重國手高展宏將代表高雄市出賽。（高雄市運發局提供）

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