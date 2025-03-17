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台東原民運代表隊選手歷年之最 郭婞淳也入列

2025/03/17 13:35

全國原住民族運動會台東代表隊今天舉行授旗儀式。（記者黃明堂攝）全國原住民族運動會台東代表隊今天舉行授旗儀式。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕全國原住民族運動會將於3月21日至24日一連四天在高雄市暨各競賽場地舉行，台東縣代表隊總計780人、參加18項競技項目，女子舉重國手郭婞淳也加入縣隊。

縣長饒慶鈴今天授旗並說，台東縣為全國原住民族群分布最廣、人口比例最高的縣市，今年共招募了780位原住民族運動員，參加18項競技項目，是歷年來組隊參賽選手最多1次譽。

縣府教育處表示，台東縣很多優秀運動員都出自於原住民族群，這幾年台東縣原住民在體育方面的表現亮眼，例如女子舉重奧運金牌郭婞淳（阿美族）、體操游朝偉（排灣族）、田徑羅佩琳（阿美族）都是優秀的運動選手，另外原住民傳統的民俗競技比賽，如傳統負重、傳統拔河及傳統鋸木等，可以說是融合運動及家鄉文化的絕佳呈現。

教育處進一步指出，今年參加田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、舉重、慢速壘球、槌球、五人制足球、傳統射箭、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統拔河、水域活動（競舟）、傳統鋸木及傳統狩獵等18個競賽項目，目前選手都積極練習中，其中，女子舉重郭婞淳、田徑羅佩琳、林鴻敏、陽伯恩、女子組五人制足球、男子角力王紹文、男女柔道、槌球等項目，奪牌呼聲非常濃厚，台東縣誓言拿下總冠軍獎盃。

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