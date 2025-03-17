籃球》從社團到比賽常勝軍 桃市成功國小籃球隊譜熱血傳奇

桃園市成功國小籃球隊榮獲2025年VEGA大成盃國小男子組冠軍。（校方提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市成功國小籃球隊去年獲得市長盃籃球錦標賽國小男子組、女子組亞軍，2025VEGA大成盃更榮獲國小男子組冠軍，並承辦113學年度國民小學籃球聯賽桃園市預賽，特別的是，籃球隊成軍之初是為了幫助經濟弱勢及學習低成就的孩子找到自信與目標，在校方、教練、家長甚至在地企業贊助下，短短幾年內成為桃園市非體育班的常勝軍。

教育局表示，鼓勵各校推廣體能教育，將運動習慣與興趣融入校園，桃園區成功國小積極發展籃球隊，締造了許多熱血傳奇，尤其這支球隊曾經只是個默默無聞的小學社團，他們的故事，是堅持不懈與團隊精神的完美詮釋。

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校方表示，成立籃球隊的初衷不僅是為了培養選手，更源於幫助經濟弱勢與學習低成就的孩子找到自信與目標的願景，當時的校長李志鵬與教練林正于以籃球為橋梁，讓孩子們在球場上找到成就感，球隊從一開始就是為了點燃孩子們的希望之火而存在，現任校長鄭淑珍接下「聖火」繼續延續理念，持續支持球隊發展。

校方提到，最初的球隊缺乏專業訓練與器材，甚至連球衣都由家長自費購買，但孩子們的熱情不減，每天下課自發練習，林正于被這股熱忱打動，開始帶領他們克服場地與設備不足的困難，從基本功開始練起，這份熱忱慢慢感染了家長，有越來越多的家長投入，提供更多的支持與協助，甚至成立了籃球隊家長後援會，也積極地尋找外部資源來協助。

校方表示，籃球隊發展過程也與很多球隊一樣，面對參加比賽增加的交通費、報名費、餐費及球衣等各項支出，對於資源有限的球隊來說是不小的障礙，很幸運有在地企業看到球隊的努力與潛力，決定贊助孩子們的比賽球衣及經費，這不只是物質上的幫助，更是一種精神上的鼓勵，讓孩子們知道「努力有人看見，他們的夢想值得被支持」。

校方表示，林正于為籃球隊打下扎實基礎，並在適當時機交棒給現任教練蔡依靜，接手後為球隊帶來更精細的戰術訓練，提升球員的比賽視野與臨場應變能力，她要求球員們不只要會得分，更要學會團隊合作，防守與進攻並重，她常勉勵球員「籃球不只是比賽，更是人生的縮影，你們在場上的努力、失敗、爬起來再戰，都會成為未來人生的養分」。

桃園市成功國小籃球隊獲得2025年VEGA大成盃女子組亞軍。（校方提供）

桃園市成功國小籃球隊一路走來，獲得許多內、外部的支持力量，圖為財團法人觀音根滿基金會捐贈籃球隊球衣。（校方提供）

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