舉重》連3屆奧運奪牌、5度稱霸世錦賽 IWF盛讚郭婞淳「台灣最強女神」

郭婞淳。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運摘下銅牌，完成連3屆奧運奪牌壯舉的「舉重女神」郭婞淳，將會續戰2026年名古屋亞運。國際舉重總會（IWF）近日撰文介紹台灣舉重的歷史之外，更盛讚郭婞淳是台灣最偉大的舉重選手。

國際舉重總會（IWF）撰文指出，台灣在奧運會最成功的項目就是舉重，至今共累積43面奧運獎牌，其中舉重項目就貢獻了11面，高居所有項目之最。台灣第一面舉重獎牌要追溯到1984年洛杉磯奧運，當時舉重只限男性參加，蔡溫義在男子舉重60公斤級，以抓舉125公斤、挺舉147.5公斤，總和成績272.5公斤，獲得銅牌，目前也是台灣唯一擁有奧運舉重獎牌的男選手。

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自2000年女子舉重正式進入奧運之後，至此10面獎牌全都由台灣女將包辦，黎鋒英和郭羿含分別在53公斤級和75公斤級獲得銀牌及銅牌，自2008年北京奧運開始，台灣舉重女將在每屆奧運都能夠奪牌，陳葦綾在2008年北京奧運女子48公斤量級奪銅，後來因金牌、銀牌得主藥檢未過，進而遞補金牌，成為台灣史上首位奧運舉重金牌得主。盧映錡在該屆的63公斤級拿下銀牌。另外，陳玟卉在因武漢肺炎疫情延後1年舉辦的2020年東京奧運，初試啼聲摘下64公斤級銅牌。

內文也點名許淑淨和郭婞淳是台灣唯2在奧運擁有兩面獎牌以上的舉重女將，許淑淨曾在2012年倫敦奧運53公斤級遞補獲得金牌，2016年里約奧運一舉奪金。郭婞淳連續3屆站上頒獎台，成為台灣第一人，先是在里約奧運鍍銅，之後在東京奧運59公斤級奪金，完成金牌大滿貫的壯舉，去年巴黎奧運則是再拿下一面銅牌。

國際舉重總會（IWF）盛讚郭婞淳是台灣最偉大的舉重選手，除了在奧運擁有輝煌成就之外，她還曾在世錦賽締造5連霸，6度在亞運奪金，截至目前為止，31歲的郭婞淳已經創下11項世界紀錄，成為舉重界的傳奇人物。

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