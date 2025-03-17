中職》邊荷律要帶李珠珢去台灣各地吃美食 加入「胖胖Team」

邊荷律（右）、李丹妃（左）。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今年與韓籍成員邊荷律、李丹妃續約，邊荷律表示，今年的目標是在沒有翻譯的情況下，能夠直接回答記者的問題，也希望帶李珠珢去台灣各地吃美食，讓她加入自己「胖胖Team」。

邊荷律指出，今年是在台灣的第2年，去年因為不熟悉中文，感覺有點辛苦，現在已經能夠適應台灣，也能在沒有翻譯的情況下與隊友聊天，今年的目標是希望在沒有翻譯的情況下，能夠直接回答記者的問題。

請繼續往下閱讀...

對於有球迷發現「變瘦了」，邊荷律表示，在韓國曾經戒糖、飯等碳水化合物，來台灣以後又胖回去，今年各隊啦啦隊都網羅韓籍成員，許多韓籍成員都會邀她一起吃飯、吃冰淇淋，李珠珢算是啦啦隊學姐，她會帶李珠珢去台灣各地吃美食。

李丹妃目前在台灣、韓國兩地都擔任啦啦隊員，她表示，韓國的籃球隊要晉級冠軍賽，足球也要開幕戰，最近真的是飛來飛去，雖很辛苦但會好好調整狀態，迎接中信兄弟的開幕戰，謝謝台灣球迷對韓國啦啦隊的關心，希望大家的發展愈來愈好。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法