中職》赴北海道火腿鬥士隊春訓見習 潘威倫帶回滿滿收穫

潘威倫赴火腿隊春訓見習。（統一獅提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕統一獅潘威倫去年季後卸下球員身份，今年轉任二軍投手教練，第一個任務就是前往沖繩參與日職北海道日本火腿鬥士隊的春訓，進行為期近一個月的見習進修。

去年季後獅隊與火腿隊洽談古林睿煬赴日合約時就牽起雙方的交流，潘威倫就是第一個赴火腿隊見習的教練，今年2月1日火腿隊開始在沖繩進行春訓，潘威倫全程參與，實際觀摩一、二軍的訓練並勤做筆記，仔細寫下火腿隊每天的練習狀況、流程，以及自己在這期間的所見所聞。

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觀察火腿隊春訓，從訓練環境、科技輔助及人員編制等，對潘威倫來說都有新的收穫，他認為，日職的環境高度競爭，因此選手在每一次的練習都不敢鬆懈，將每一個細節都做到位，而他同時也參與二軍春訓行程，觀察火腿隊對於新進球員的養成規劃，針對每位選手規劃不同的訓練課表。

潘威倫（右）赴火腿隊春訓見習。（統一獅提供）

潘威倫表示，這次的見習機會，對自己來說是很難得的經驗，畢竟剛從選手轉換身份成為教練，有這個機會能去觀摩，能夠更快地了解不同角色該學習的事，對他在各個層面和心態上都能帶來很大的幫助。

潘威倫將這一趟日職春訓的經驗帶回台灣，他說：「希望每一位選手都能夠珍惜每一天的訓練，確實投入在每天的練習當中，日後在場上才能夠很有自信地展現出平時練習的成果。」他也期許，未來自己能夠協助選手們更了解自己的優點，幫助他們在往後的練習中持續強化自己、展現自信。

統一獅總教練林岳平明白，從選手剛退下來當教練，有時候容易找不到方向，也不知道自己到底能不能在教練這個位置上做出什麼樣的決定，因此利用這樣的機會，讓潘威倫接觸一些不同的棒球文化，啟發他對棒球不一樣的觀點。

3月1日火腿隊來台進行交流賽對戰統一獅，潘威倫也身披火腿隊球衣擔任一日客座教練，林岳平認為，讓潘威倫用日本選手的觀點來看中職的比賽，應該會有許多收穫，也希望潘威倫可以得到很多棒球的啟發，運用在球隊上，相信他未來會是一個很好的教練。

潘威倫赴火腿隊春訓見習。（統一獅提供）

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