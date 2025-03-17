東京賽》「到處都看得到翔平！」道奇左投以「籃球之神」形容大谷風潮

大谷翔平。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇近日來到日本進行東京系列賽，而許多初來乍到的隊友都被二刀流球星大谷翔平在日本的知名程度所震撼，尤其道奇31歲左投班達（Anthony Banda）更是以「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）來形容大谷在日本的風潮。

大谷翔平從效力日本職棒時期，就是相當著名的球星，開啟旅美生涯後，也以投、打二刀流的精采表現在美國颳起一陣旋風，甚至在去年達陣包括「50轟、50盜」等驚人紀錄後，讓美國與日本對大谷的瘋狂更上層樓。

請繼續往下閱讀...

由於大谷翔平的知名程度，讓家鄉日本境內到處都能看到其代言的物品與照片，而他的隊友們包括塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）也以美國知名樂團披頭四（The Beatles）來比擬、陣中強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也曾形容這瘋狂程度就像是「小賈斯汀（Justin Bieber）的熱潮乘以10倍」。

然而陣中左投班達則以「籃球之神」喬丹來比喻，他說：「曾經有人跟我說日本到處都看得到翔平，這風潮就像是當時美國瘋喬丹的程度，根本就是一模一樣。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也曾因個人行程造訪日本，而他當時也曾收到大谷翔平傳來訊息，開玩笑表示因為日本到處都能看到大谷的照片，希望羅伯斯「準備好」，他說：「去年真的好好體會了他如此受歡迎的程度，不管是在道奇球場還是日本的街頭。這肯定會將他的風靡程度提升了一個層級，因為這是他的家鄉。」

班達。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法