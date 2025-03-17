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TPBL》女神降臨助衝刺季後賽！李素泳、朴恩惠加盟戰神

2025/03/17 14:37

李素泳與朴恩惠加盟台新戰神啦啦隊。（台北台新戰神提供）李素泳與朴恩惠加盟台新戰神啦啦隊。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders再度擴編陣容，曾於2月擔任限定女神的韓籍啦啦隊員李素泳與朴恩惠正式加盟，應援戰神衝刺季後賽！兩人將於3/29首度以Taishin Wonders成員身份登場，應援戰神本季最後5場例行賽主場賽事，與戰友們並肩捍衛戰神勝利。

Taishin Wonders總監Anny安妮肯定兩人的專業與努力：「訓練態度認真，舞蹈動作力道與表情兼具，展現十足魅力。」台新育樂總經理林祐廷也讚賞兩人近期在WBCQ國際賽的精彩演出，期待她們的加入為主場增添更多精彩元素，視覺饗宴再提升。

高冷女神李素泳擁有7年應援經驗，曾效力韓國多支職業隊伍，並曾擔任Fubon Angels演場會韓籍成員李晧禎演出片段的舞蹈總監，全程包辦編舞、服裝與走位設計，展現出色的舞台掌控力。聽到成為正式成員的消息，她終於放下心中大石：「我真心為臺北戰神加油的心意，似乎成功傳達出去了！」對於接下來的賽事，她滿懷期待：「希望例行賽後能迎接季後賽，繼續為戰神加油！」

李素泳與朴恩惠加盟台新戰神啦啦隊。（台北台新戰神提供）李素泳與朴恩惠加盟台新戰神啦啦隊。（台北台新戰神提供）

哈妮女神朴恩惠憑藉甜美笑容與 EXID Hani 相似的外貌，被粉絲親切稱為「甜心公主」，擁有四年應援資歷，近期WBCQ國際賽的演出中，更以精湛的舞蹈驚豔全場，一天內近10萬觀看，成為新一代流量密碼！談到正式加入的那一刻，她興奮地說：「當時正在打電動，嚇到好一陣子沒辦法動滑鼠！」原以為只能短暫參與戰神應援，如今能夠留下來，她感到無比幸福：「感覺我的努力被看見了！」

二月份的限定合作，讓兩人迅速融入Taishin Wonders，建立深厚情誼。李素泳分享：「比賽結束後，和隊友們一起出去玩，感覺更親近了！」朴恩惠則難忘隊友的貼心：「有次鞋帶鬆了，還沒來得及綁，甜心直接蹲下來幫我綁好，真的超感動。」

戰友們的熱情也讓她們印象深刻，朴恩惠笑說：「沒想到大家真的記得我的綽號『便便』，還送了我便便帽！」比賽當天，她幾乎全程戴著這頂帽子，成為她最珍貴的回憶之一，也讓她更有動力學習中文，希望未來能直接以中文與球迷交流。李素泳則對球迷的細心舉動感到驚喜：「粉絲特別製作了超大的人形立牌，讓我在遠處也能看到，真的很感動。」

兩人加入後也將帶來中場特別演出，3/30 由電眼女神黑黑與恩惠攜手登場，兩人皆具女團資歷且舞風相近，準備以酷帥魅力擄獲球迷的心。恩惠認為舞蹈能夠展現一個人的內心，希望與大家一起享受舞台。

李素泳與朴恩惠加盟台新戰神啦啦隊。（台北台新戰神提供）李素泳與朴恩惠加盟台新戰神啦啦隊。（台北台新戰神提供）

4/13 則由個性女神蔓妮與素泳聯手演出，蔓妮作為Taishin Wonders舞蹈擔當，二月時曾協助韓籍成員訓練，素泳認為兩人的風格相似，「有個性、帶點高冷，比較不習慣表現甜美舞風。」得知能與蔓妮同台，她興奮地說：「二月時就很想合作，這次終於有機會，還特地選了一首台灣很有名的歌，希望大家會喜歡。」

兩人首次以正式成員身份登場，迫不及待邀請粉絲們進場應援，朴恩惠感性地說：「多虧了你們的支持，讓我變得更有自信，也學會喜歡自己！」希望能一起創造更多美好回憶。李素泳則非常期待：「我們會更加努力，希望你們持續關注與支持，記得來戰神主場看比賽哦！」

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