全原運倒數3天 聖火傳遞明將回高雄

高雄市代表隊聖火傳遞人員穿著原民傳統服飾傳遞聖火。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114年全國原住民族運動會3月21至24日在高雄登場，日前進行為期9天的聖火繞台儀式，明（18）日上午將傳遞最後一站台南市，下午則回到高雄市政府四維行政中心廣場，市府將盛大迎接並舉行高雄市代表隊授旗儀式，目標是將總冠軍留在高雄市！

本次聖火隊由運動發展局、原民會、教育局同仁與校長近10人組成，分為離島與本島兩條路線繞行全國22縣市。本島路線3月10日從高雄出發，以逆時針方式繞行，各縣市多邀請競賽選手著傳統服飾出席聖火傳遞儀式。

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離島部分，金門聖火傳遞傳統從金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉並經過跨海大橋後到烈嶼鄉，最終抵達金城鎮公所繞經5個鄉鎮，所到鄉鎮長會以鞭炮方式熱情迎接；澎湖縣則由縣長陳光復率縣府同仁接聖火，並準備阿美族人舞蹈歡迎高雄市聖火隊。

明天下午聖火回到高雄後，預計下午2點在市府四維行政中心迎接，同時舉辦高雄市代表隊授旗典禮，今年高雄市代表隊為地主隊，選手加隊職員共875人，代表隊人數是縣市中排名第5多人的代表隊，預計參加20項目，其中舉重、角力、跆拳道、棒球以及傳統項目撒網、射箭為奪牌熱門項目。

澎湖縣長陳光復率市府同仁迎接114全原運聖火。（高雄市運發局提供）

苗栗縣長鍾東錦率原民處同仁舉聖火傳遞。（高雄市運發局提供）

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