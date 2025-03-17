中職》中信兄弟主場開幕戰 邀請大阪超人氣舞團「Avantgardey」表演

中信兄弟主場開幕戰邀請大阪超人氣舞團「Avantgardey」表演。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2025年中信兄弟主場開幕週將於3月29日、30日在台北大巨蛋點燃戰火，開幕週兩日將帶給球迷精彩的開幕表演，首日邀請Energy回到兄弟開幕戰舞台，第二天邀請到賴皮MR.SKIN與大阪超人氣舞團「Avantgardey」一起表演。

開幕戰首日將以Opening Show揭開序幕，Passion Sisters與吉祥物小翔率先點燃現場氛圍，隨後Energy再次回到兄弟開幕戰舞台，第二天由賴皮MR.SKIN將帶來華語棒球金曲與兄弟經典Remix ，Passion Sisters將聯手百位舞者用嗆司曲連發炒熱氣氛，來自大阪的超人氣舞團「Avantgardey」將3月30日於首度踏上台北大巨蛋，配合燈光雷射以極致整齊的動態舞蹈震撼登場。

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3月29日開幕儀式預計16:10正式開始，3月30日賽前演出預計16:20開始，屆時場內將關閉燈光，請球迷朋友們提早入場就座欣賞精彩表演。

中信兄弟主場開幕週活動。（中信兄弟提供）

中信兄弟主場開幕週活動首日邀請Energy回到兄弟開幕戰舞台。（中信兄弟提供）

中信兄弟主場開幕週活動，第二天邀請到賴皮MR.SKIN。（中信兄弟提供）

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