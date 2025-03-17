中職》兄弟啦啦隊網羅前日職巨人菊池桃子 成全場「嬌」點（圖輯）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

〔記者王藝菘／台北報導〕中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 今（17）日公布2025年球季啦啦隊新陣容，來自日本、前讀賣巨人隊啦啦隊長菊池桃子驚喜亮相，成為全場「嬌」點。

以「一字馬」聞名的菊池桃子，擁有深厚的體操實力，今日也在記者會上表演彩帶舞，大秀韻律體操底子，吸引眾人目光。

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除了展現高超的體操技巧，菊池桃子也相當有心以中文帶來自我介紹，「大家好，我是菊池桃子，我是1月5日出生，血型B型的日本人，加入兄弟啦啦隊是我的夢想，我一定會努力應援，很期待在球場見到大家！」

為了融入台灣生活，菊池桃子已在台灣租屋，積極適應環境。她透露，已經吃過很多台灣美味的料理，但沒挑戰過羊肉爐，希望有機會可以吃吃看。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊2025全新陣容發佈會，新任日籍團員菊池桃子（中）與韓籍成員邊荷律（右）、李丹妃（左）合影。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

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中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊隊長菊池桃子驚喜登場，成為全場「嬌」點。（記者王藝菘攝）

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