棒球》高苑工商設立「李來發教練紀念獎學金」 3年輕球員首獲獎勵

高苑工商年輕球員陳杰睿、王崇豪、林韋彤首獲「李來發教練紀念獎學金」獎勵，3人感念李教練的遺愛。（高苑工商提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高苑工商設立「李來發教練紀念獎學金」，今天舉辦捐贈記者會，年輕球員陳杰睿、王崇豪、林韋彤首獲獎學金獎勵，3人感念李教練的遺愛。

1992年巴塞隆納奧運棒球銀牌總教練李來發，去年10月不幸肝癌病逝，為紀念這位國內棒壇重要推手，鼓勵學子持續精進球技和學業成績，高苑工商特地設立「李來發教練紀念獎學金」，今天上午舉辦捐贈記者會，並頒發獎學金給陳杰睿、王崇豪和林韋彤，表彰他們在棒球領域及學業傑出表現。

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市議員黃秋瑛、李來發曾指導過的職棒球員，包括統一獅辛俊昇、朱迦恩、鍾允華及台鋼雄鷹郭俞延、黃群等人，也特地與會表達對恩師的感念與敬意，李來發教練家屬表示，希望獎學金能幫助學校培養更多優秀棒球選手，讓李教練的棒球精神薪火相傳，為台灣棒球的未來發展貢獻心力。

高苑工商董事長余政憲說，設立李來發教練紀念獎學金，除肯定李教練的貢獻，更希望激勵年輕球員不僅要在球場上全力以赴，亦須兼顧學業與品行，延續李教練的精神。

獎學金由李教練家屬捐助15萬元，並透過持續募款累積至30萬元，未來將透過各界善心人士及企業捐助，確保基金穩定運作，嘉惠更多優秀學子。

李來發自球員時期便長期入選台灣隊，1980年跟高英傑以練習生身份加入日本職棒南海鷹隊，有2年日職一軍出賽資歷，1992年率領台灣隊在巴塞隆納奧運奪下銀牌，並曾在中職和信、中信鯨隊當過6季的總教練。

職棒執教生涯結束後，2009年到高苑工商擔任總教練，去年退休轉任球隊高級顧問，不幸肝癌病逝。

高苑工商設立「李來發教練紀念獎學金」，今天舉辦捐贈記者會。（高苑工商提供）

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