自由車環台賽》何彥誼桃園站衝到亞洲第五 李廷威拿登山點

台灣隊團隊合作，何彥誼（右2）進入主集團 （國際自由車環台賽）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年國際自由車環台賽今天進行第2站桃園市站，台灣隊今嶄露新生代組合實力，李廷威初初次拿下環台賽登山王積分，主將何彥誼也獲得單站第37，亞洲藍衫排名也躍升至第5。

桃園站全長123.31公里，設有一個衝刺點和三個二級登山點，最後30公里爬坡更是決勝的關鍵，今天則在終點前最後2.3公里展開大亂鬥，以色列職業車隊大獲全勝，除了澳洲車手吉爾摩（Brady Gilmore）以以 2小時52分06秒，拿下單站冠軍，隊友克雷奇（Moritz Kretschy）以4小時33分04秒穿上總成績排名第一的黃衫。

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在進入13公里時，台灣「奧特曼」李廷威與香港車手伍柏亨聯手突圍，並且在52公里左右追上領先集團，形成6人的領先集團，這組6人領先集團至95公里的第一個登山點時，李廷威奮力追上第三位壓線，拿下登山點5分積分，讓他成功獲得登山王排名第8，可惜6人領先集團最終在第二個登山點前被吞沒。

最終形成大集團衝線，由以色列職業車隊的澳洲車手吉爾摩（Brady Gilmore）以2小時56秒06奪下單站冠軍，隊友克雷奇（Moritz Kretschy）以4小時33分04秒拿下黃衫，首次到亞洲地區參賽的吉爾摩說：「很高興獲得第一個亞洲單站冠軍，我們今天拿到單站冠軍和黃衫，現在我們戰術有很多不同的選擇，接下來我們要衝單站冠軍或保黃衫都是非常的選擇。」

台灣擅長爬坡的何彥誼，過程中隊友張誌盛也成功帶他進主集團，但可惜在最後2公里衝刺時沒能跟上領先集團，但何彥誼最終還是以2小時52分47秒拿下總排第37，也是台灣隊最佳成績，其次是效力於日本宇都宮隊的台灣一哥馮俊凱以2小時54分01秒獲單站總排第41，在亞洲藍衫總排名，何彥誼（4小時33分58秒）、馮俊凱（4小時35分12秒）分別排名第5、6。

台灣隊教練盧紹軒說：「今年感覺速度比去年還快一些，我們設定的目標大致有達成，只可惜廷威第一個衝刺點沒拿到積分，但他還是有撐到第二個登山點前，希望明天李廷威還可以再多搶一點登山王的積分。」

環台賽第三站將移師浪漫台三線，路線中有2個衝刺點和2個登山點，有望成為今年兵家必爭之關鍵地。

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