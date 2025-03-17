晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車環台賽》何彥誼桃園站衝到亞洲第五 李廷威拿登山點

2025/03/17 17:15

台灣隊團隊合作，何彥誼（右2）進入主集團 （國際自由車環台賽）台灣隊團隊合作，何彥誼（右2）進入主集團 （國際自由車環台賽）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年國際自由車環台賽今天進行第2站桃園市站，台灣隊今嶄露新生代組合實力，李廷威初初次拿下環台賽登山王積分，主將何彥誼也獲得單站第37，亞洲藍衫排名也躍升至第5。

桃園站全長123.31公里，設有一個衝刺點和三個二級登山點，最後30公里爬坡更是決勝的關鍵，今天則在終點前最後2.3公里展開大亂鬥，以色列職業車隊大獲全勝，除了澳洲車手吉爾摩（Brady Gilmore）以以 2小時52分06秒，拿下單站冠軍，隊友克雷奇（Moritz Kretschy）以4小時33分04秒穿上總成績排名第一的黃衫。

在進入13公里時，台灣「奧特曼」李廷威與香港車手伍柏亨聯手突圍，並且在52公里左右追上領先集團，形成6人的領先集團，這組6人領先集團至95公里的第一個登山點時，李廷威奮力追上第三位壓線，拿下登山點5分積分，讓他成功獲得登山王排名第8，可惜6人領先集團最終在第二個登山點前被吞沒。

最終形成大集團衝線，由以色列職業車隊的澳洲車手吉爾摩（Brady Gilmore）以2小時56秒06奪下單站冠軍，隊友克雷奇（Moritz Kretschy）以4小時33分04秒拿下黃衫，首次到亞洲地區參賽的吉爾摩說：「很高興獲得第一個亞洲單站冠軍，我們今天拿到單站冠軍和黃衫，現在我們戰術有很多不同的選擇，接下來我們要衝單站冠軍或保黃衫都是非常的選擇。」

台灣擅長爬坡的何彥誼，過程中隊友張誌盛也成功帶他進主集團，但可惜在最後2公里衝刺時沒能跟上領先集團，但何彥誼最終還是以2小時52分47秒拿下總排第37，也是台灣隊最佳成績，其次是效力於日本宇都宮隊的台灣一哥馮俊凱以2小時54分01秒獲單站總排第41，在亞洲藍衫總排名，何彥誼（4小時33分58秒）、馮俊凱（4小時35分12秒）分別排名第5、6。

台灣隊教練盧紹軒說：「今年感覺速度比去年還快一些，我們設定的目標大致有達成，只可惜廷威第一個衝刺點沒拿到積分，但他還是有撐到第二個登山點前，希望明天李廷威還可以再多搶一點登山王的積分。」

環台賽第三站將移師浪漫台三線，路線中有2個衝刺點和2個登山點，有望成為今年兵家必爭之關鍵地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中