中職》洲際棒球場外白色巨牆「吃球」 中市：架40公尺帷幕放大「打擊之眼」

台中洲際棒球場旁商場外牆及玻璃反光，棒球員反映影響打擊視線。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中洲際棒球場旁興建中的大型商城「漢神洲際購物中心」預計今年完工，近日商場外牆及玻璃反光，引起包括棒球經典賽台灣隊「台灣隊長」陳傑憲等球員反映，影響球員打擊視線，台中市運動局指出，已請業者須在4月前以增設帷幕擴大「打擊之眼」、玻璃改深色等方式，改善外牆及玻璃反光「吃球」情況，避免影響賽事進行。

漢神洲際購物中心基地位處崇德路三段及崇德19路交叉口，位洲際棒球場正隔壁，2021年動工，預計今年完工，商城工程陸續進行中，逢中華職棒在台中洲際棒球場舉辦官辦熱身賽，包括「台灣隊長」陳傑憲等球員陸續反映購物中心的大片白色、金黃色外牆以及玻璃窗，遇有陽光時會形成反光，嚴重影響打者視覺，對打擊影響很大。

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台中市運動局長游志祥指出，購物中心規劃案送審時，即有要求不能影響洲際棒球場球賽及打擊，針對購物商場的白色外牆，對球賽防守者而言因是背對牆面影響不大，但因打擊者會正對建物牆面，已往球場均有「打擊之眼」，防白球被周遭環境「吃球」，在收到球員及球團反映有外牆反光恐影響打者疑慮後，已立即要求施工單位及業者進行調整，「放大打擊之眼」。

運動局指出，經施工團隊與中信球團研商後取得共識，近期將於外野「打者之眼」後方的工地範圍內增設長約40公尺、高約21公尺的帷幕，以免影響打擊視角，並以球賽順利進行為目標；游志祥指出，須在4月中職新球季到洲際開賽前完成調整，後續也將針對購物中心影響打者範圍的外牆及窗戶玻璃調整為深藍色，運動局將派員持續督導，要求施工團隊在不影響球賽的情形下優化工程。

台中洲際棒球場旁商場外牆及玻璃反光，棒球員反映影響打擊視線。（記者蘇孟娟攝）

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