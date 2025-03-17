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中職》李吳永勤轉戰富邦也轉換心態 新球季要全力一搏

2025/03/17 19:21

李吳永勤。（富邦悍將提供）李吳永勤。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／斗六報導〕過去效力中信兄弟的投手李吳永勤，去年休賽季被放在60人名單外，隨後和富邦悍將簽約。李吳永勤坦言，今年賽季他希望以更單純的心態迎接挑戰，「全力以赴、放開去拚！」

李吳表示，以前自認是控球型投手，投球時卻過於在意內外角的精準控制，反而影響了控球表現，但現在的心態已經有所轉變，單純放手一搏，專注投好每一球。

李吳坦言，當初在中信兄弟，隊內有不少優秀的年輕投手，且新秀一年一年進來，去年球季打完時，自己心裡也有數，可能不會在名單內。不過，他也說：「當時想說何不自己先準備好？不管在哪支球隊，都要維持應有的水準，有機會的時候才能發揮應有水準。」

休賽季期間，李吳花了不少時間反思自己的職業生涯，有時候會覺得雖有進步，但大體上仍停滯不前，因此休賽季他特別專注在平日訓練上。李吳永勤也透露，雖然曾一度接到業餘球隊邀請，但他仍希望再給自己一次機會挑戰職棒。

回想自己剛進職棒時，李吳永勤說，曾單純認為年輕就是本錢，直到與學長們交流後，才意識到為何他們能夠長期站穩位置，他坦言：「當初如果能有更成熟的心態，或許會不一樣。而現在加入富邦，我也不認為自己就能因此站穩一軍，我想的是當作自己的最後一年，全力以赴去拚。」

李吳永勤。（資料照，記者林正堃攝）李吳永勤。（資料照，記者林正堃攝）

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