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MiLB》有夠慘！防禦率1.48的雙城潛力股連3季報銷

2025/03/17 20:21

坎特里諾傳出連續3季報銷的壞消息。（資料照）坎特里諾傳出連續3季報銷的壞消息。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城農場潛力好手坎特里諾（Matt Canterino）傳出因傷報銷的壞消息，更糟的是，這將是他連續三個賽季整季報銷。

根據《ESPN》報導，雙城球團今天宣布，現年27歲的右投坎特里諾在上週於達拉斯進行右肩手術，確定整季報銷。坎特里諾是雙城隊於2019年選秀第二輪選進的投手，在小聯盟成績優異，合計26場出賽拿下2勝2敗，防禦率僅1.48，在85局內送出130次三振。且今年春訓坎特里諾有登板投球，主投1局送出3次保送與1次三振沒有掉分。

坎特里諾進入雙城球團後，2019年賽季共於新秀聯盟與1A出賽7場，均為先發，主投25局，防禦率1.44。2020年小聯盟賽季因疫情取消，2021年僅有6場先發，2022年雖然升上2A，但僅出賽13場，並於同年8月接受TJ手術報銷。2023年整季都在進行復健，2024年則因右肩旋轉肌撕裂進入60天傷病名單，今年動刀確定報銷後，他已連續3年無法登板投球。

坎特里諾在2023年位居雙城農場排名第13名，當時他的直球與滑球都擁有高於平均的55分，曲球、變速球及控球則有50分平均水準，整體獲得45分。報告提到，坎特里諾的速球在2021與2022年均速為95英哩，擁有極佳的尾勁、滑球均速約85英哩，能製造大量揮空、80英哩出頭的曲球則具備良好的下墜幅度。此外，他的變速球也展現出成為武器球的潛力。雙城隊甚至早早就將他放入40人名單之中，只可惜傷病成為他發展的最大阻礙。

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