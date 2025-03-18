TPBL》籃球找洋將比棒球困難不少 劉志威分析原因

中信領隊劉志威。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕本季頻換外援的新北中信特攻近期找來兩位新洋將飛馳與馬可後，戰績止跌回升，特攻總經理劉志威同時也是中職中信兄弟領隊，身為目前唯一棒籃雙棲的總管，他分析兩項運動在尋找洋將上的困難度差異。

兄弟本季組成超強洋投陣，除續留德保拉、克迪，還網羅擁有大聯盟資歷的黃博多，並找來前統一獅勝投王勝騎士、前富邦悍將王牌羅戈，一字排開陣容豪華。

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對於兩項運動尋找洋將的差異，劉志威指出，棒球的聯盟相對較少，洋將人才庫主要分佈在美職、日職、韓職，以及墨西哥聯盟，以薪資來說，台灣大概排在第四，僅高於墨西哥，「棒球要尋找的洋將比較集中，因為選手可以打的聯賽固定，薪資的合理性也比較穩定。」

劉志威直言，籃球在世界各地有相當多聯賽，聯賽的薪資與實力水準不一定相符，例如亞洲聯賽外援的薪資可能比歐洲聯賽更高，但實力可能不比歐洲一級聯賽的球隊，「籃球的市場複雜很多，比較沒有一個固定的行情。」

海外聯賽多、市場複雜，提升找尋籃球外援的困難，劉志威表示，棒球找洋投時若知道對方可能有機會去韓職，就能知道大概出到多少價碼可以停止，「但籃球不一樣，可能合約都談好了，突然殺出黎巴嫩、西班牙甚至是俄羅斯的球隊，就算已經簽約了，上飛機之前都有可能落空。」

另外，劉志威提到，棒球因為聯盟少，球團可以派球探親自到現場觀察選手的狀況，甚至透過對話了解個性，但籃球大部分只能透過影片，「棒球比較有規範，籃球因為太多人又橫跨太多地區，所以台灣球隊如果找到適合的洋將，就不會隨便換。」

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