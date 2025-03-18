TPBL》洋將2萬美元薪資上限該沿用嗎？球團高層給出看法

飛馳。（資料照，聯盟提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕洋將表現對職籃球隊戰績影響不小，只是適合球隊的洋將難尋，TPBL成立首季訂定洋將每月薪資上限2萬美元，實行至今，球團高層對於下季是否沿用各有看法。

本季頻換洋將的特攻在找來飛馳與馬可後戰績提升不少，對於洋將單月2萬美元的薪資上限，總經理劉志威表示，相信聯盟會愈來愈開放，畢竟球迷都會想要看精彩的比賽，聯盟應會持續進行調整，符合球迷期待。

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話鋒一轉，劉志威也說，薪資並非決定洋將是否加盟的唯一因素，「有些洋將不會來就是不會來，不是錢出得多就一定會來，還要考量年紀、市場與生涯延續性等等，一個在其他聯賽領10萬美元的球員，你就算出15萬，也不一定會來。」

台北台新戰神近期苦吞4連敗，總經理林祐廷透露，應該一週內就會決定大限前的洋將陣容，戰神本季也換了不少洋將，陸續與塞瑟夫、穆倫斯、羅賓森與奧利佛分道揚鑣，現有洋將陣容為麥卡倫、米勒、艾力克以及莫爾曼。

戰神開季也曾一度面臨4連敗低潮，當時一口氣「開箱」麥卡倫和艾力克，曾短暫收到成效，林祐廷表示，洋將影響球隊勝負程度超過5成，「但好的洋將不好找，我每天都在看新洋將。」

林祐廷坦言，好的洋將可遇不可求，四名洋將只要其中有一名不合適，對球隊就會帶來很大的影響，但聯盟畢竟有薪資上限，適合的洋將有時會優先選擇日本或南韓球隊。

至於聯盟是否應該提高薪資上限，林祐廷表明立場，「我的立場就是配合大家，聯盟休賽季一定會再討論，我們就是在討論出來的價格中尋找最適合的洋將，無論是兩萬、五萬、十萬，大家取得共識、公平即可，就算提高到五萬，也還是會有上限五萬的困難度。」

林祐廷同樣認為薪資並非吸引洋將來台的唯一要件，他表示，台灣對洋將相當友善，「生活起來也很舒服，洋將會願意把小孩帶來，像莫爾曼就是很喜歡亞洲文化。」

台北台新戰神林祐廷。（資料照，記者林岳甫攝）

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