TPBL》唯一棒籃雙棲總管 劉志威點出兄弟與特攻最大共同點

劉志威。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕中信特攻找來飛馳與馬可後連戰皆捷，至今出賽5戰球隊未嘗敗績，也從聯盟第6名攀到第4名，持續往前段班靠攏，特攻總經理劉志威認為，新洋將的效益是建立在團隊不斷強調的防守根基上。

特攻本季團隊場均得分86.6分在聯盟敬陪末座，但失分87.8分也是全聯盟最少，劉志威指出，雖然球隊之前輸多贏少，但仍然不斷強化防守，「這段期間雖然戰績不理想，但無論是本土球員還是教練團，都還是把防守做得很好，雖然還沒打出想要的進攻模式，但大家在輸球的時候還是努力防守，這一點很重要，如果沒有好的團隊文化跟態度，無法要求大家在輸球的時候還做好防守，所以這部分我滿感謝團隊的。」

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劉志威表示，團隊戰績不佳期間仍然不斷強調防守，是現在成績起色的關鍵，「飛馳與馬可在進攻上有比較多的得分手段，其他本土球員就比較不需要做太多事情，自然命中率就會提高，也比較有機會贏球，他們兩個來當然很重要，在進攻上幫助球隊不少，但我覺得這一切還是建立在我們球隊的特質上。」

中信兄弟今年擁有豪華洋投陣，身為兩隊的總管，劉志威被問及洋將主宰球隊勝負的程度時表示，兩支中信球隊雖隸屬不同運動，但呈現的風格類似，都相當強調團隊精神。

劉志威提到，兄弟也是全聯盟防守最好的球隊，「守備這件事是要花時間的，大家要認同球隊的精神、願意去做，打擊狀況總會起伏，但我們守備不好的，基本上不會有什麼機會，所以我們在棒球跟籃球防守都是全聯盟最好的，防守背後代表的是態度與團隊文化。」

劉志威隨後更表示，中信的飛牡蠣電競隊也相當強調團隊文化，「我們前兩年希望靠明星球員，今年就比較強調團隊合作，要大家站在同一陣線上，才能一加一大於二，所以這次能打贏中國，很多電競迷都哭了。」

中信飛牡蠣電競隊14日在英雄聯盟初陣對抗賽小組賽以2：0橫掃中國的王者滔博電競（TES），以小組第2名晉級複賽，在4強歷經五把大戰2：3惜敗給歐洲賽區代表隊Karmine Corp（KC）。

中信飛牡蠣剛在英雄聯盟初陣對抗賽繳出佳績。（圖片取自臉書）

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