晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》唯一棒籃雙棲總管 劉志威點出兄弟與特攻最大共同點

2025/03/18 07:08

劉志威。（資料照，記者田裕華攝）劉志威。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕中信特攻找來飛馳與馬可後連戰皆捷，至今出賽5戰球隊未嘗敗績，也從聯盟第6名攀到第4名，持續往前段班靠攏，特攻總經理劉志威認為，新洋將的效益是建立在團隊不斷強調的防守根基上。

特攻本季團隊場均得分86.6分在聯盟敬陪末座，但失分87.8分也是全聯盟最少，劉志威指出，雖然球隊之前輸多贏少，但仍然不斷強化防守，「這段期間雖然戰績不理想，但無論是本土球員還是教練團，都還是把防守做得很好，雖然還沒打出想要的進攻模式，但大家在輸球的時候還是努力防守，這一點很重要，如果沒有好的團隊文化跟態度，無法要求大家在輸球的時候還做好防守，所以這部分我滿感謝團隊的。」

劉志威表示，團隊戰績不佳期間仍然不斷強調防守，是現在成績起色的關鍵，「飛馳與馬可在進攻上有比較多的得分手段，其他本土球員就比較不需要做太多事情，自然命中率就會提高，也比較有機會贏球，他們兩個來當然很重要，在進攻上幫助球隊不少，但我覺得這一切還是建立在我們球隊的特質上。」

中信兄弟今年擁有豪華洋投陣，身為兩隊的總管，劉志威被問及洋將主宰球隊勝負的程度時表示，兩支中信球隊雖隸屬不同運動，但呈現的風格類似，都相當強調團隊精神。

劉志威提到，兄弟也是全聯盟防守最好的球隊，「守備這件事是要花時間的，大家要認同球隊的精神、願意去做，打擊狀況總會起伏，但我們守備不好的，基本上不會有什麼機會，所以我們在棒球跟籃球防守都是全聯盟最好的，防守背後代表的是態度與團隊文化。」

劉志威隨後更表示，中信的飛牡蠣電競隊也相當強調團隊文化，「我們前兩年希望靠明星球員，今年就比較強調團隊合作，要大家站在同一陣線上，才能一加一大於二，所以這次能打贏中國，很多電競迷都哭了。」

中信飛牡蠣電競隊14日在英雄聯盟初陣對抗賽小組賽以2：0橫掃中國的王者滔博電競（TES），以小組第2名晉級複賽，在4強歷經五把大戰2：3惜敗給歐洲賽區代表隊Karmine Corp（KC）。

中信飛牡蠣剛在英雄聯盟初陣對抗賽繳出佳績。（圖片取自臉書）中信飛牡蠣剛在英雄聯盟初陣對抗賽繳出佳績。（圖片取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中