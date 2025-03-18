東京賽》大聯盟進入日本人黃金世代？ 大谷翔平有感而發

大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本棒球不僅在世界排名上名列前茅，大聯盟也迎接屬於日本球員的黃金世代，不僅大谷翔平被譽為世界上最具天賦的球員，鈴木一朗也將成為首位進入大聯盟名人堂的日本球員。而在今天起，東京巨蛋將迎來洛杉磯道奇與芝加哥小熊的兩場海外開幕賽，而這2場比賽將成為完美的舞台，展示日本球員對大聯盟無可否認的影響力。

大谷翔平此次將迎來回國首秀，這將是他首次在故鄉進行大聯盟比賽。同時，山本由伸和今永昇太將成為大聯盟史上開幕日首對對陣的日本投手。「令和怪物」佐佐木朗希也將在全球觀眾面前進行大聯盟首秀，顯示日本棒球新一代力量的崛起。

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根據《The Athletic》報導，日本棒球的人才不僅數量上達到了前所未有的高度，且影響力也遠超過以往。大谷翔平不僅是世界棒球經典賽的武士日本隊最大明星，更被譽為棒球界的「獨角獸」，他的總教練羅伯斯（Dave Roberts）和道奇隊總經理弗里曼（Andrew Friedman ）都表示，他是「史上最具天賦的球員」。道奇隊主帥羅伯斯提到，「這是大聯盟的日本人黃金世代」並認為現在會有更多球迷渴望看到更多日本球員加入大聯盟。

大谷翔平對於黃金世代的話題表示，「很難說這是不是日本球員在美國的黃金世代，因為我知道有很多日本球員在我之前到美國，但在同一場比賽中看到五位日本球員同場競技是件大事，這真的是件大事。」

今永昇太、鈴木誠也。（資料照）

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