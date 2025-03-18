拳擊》林郁婷等台將傳利多！拳擊有望納入2028年洛杉磯奧運

林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國際奧會（IOC）執行委員會建議，把拳擊納入2028年洛杉磯奧運，IOC主席巴赫（Thomas Bach）表示，在「世界拳擊總會（World Boxing）」2月獲得臨時認可之後，就做出這個決定，預計本週希臘舉行的國際奧會會議將獲得批准。

雖然拳擊在2022年公布的初步運動種類中，並未列入洛城奧運，幾經波折如今終於可望續留五環殿堂，即將卸任的巴赫宣布好消息：「這項建議必須提交會議審查，但我非常有信心他們會批准，這樣全世界的拳擊選手都可以確定自己能爭取參加洛杉磯奧運。」

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世界拳擊總會主席范德沃斯特（Boris van der Vorst）回應，這是非常重大決定，並保證拳擊如果能在洛城奧運進行，將致力成為值得信賴和可靠的合作夥伴，堅決維護奧林匹克憲章，因為這對於拳擊運動的未來至關重要。

2019年國際拳擊總會（IBA）因管理、財務、裁判和道德問題被暫時停權，IOC過去連兩屆奧運都負責拳擊賽事，由於未能實施改革，俄國主導的IBA2023年6月更被撤銷承認；去年巴黎奧運期間，IOC與IBA還因阿爾及利亞凱莉芙（Imane Khelif）、台灣林郁婷這兩位拳擊女將的參賽問題爆發衝突。

2023年4月成立的世界拳擊總會，包括台灣在內目前全球擁有84個會員國，已取代貪腐的IBA，成為該運動的國際管理機構。至於林郁婷等女將，巴黎奧運為我國打下1金2銅，因此拳擊若在下屆奧運繼續舉辦，對台灣將是利多，我國拳擊協會也樂觀其成。

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