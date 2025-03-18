晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》李灝宇熱身賽敲長打 擊球初速170公里為老虎全隊為快

2025/03/18 07:31

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊台灣旅美好手李灝宇今天支援大聯盟春訓，全場2打數敲出1支二壘安打，老虎隊最後以9比6擊敗海盜隊。李灝宇賽後的打擊率為1成67。

李灝宇此戰是在6局下代打，面對海盜隊右投羅倫斯（Justin Lawrence），他在滿球數的情況下逮中一顆內角95.9英哩（約154.3公里）的伸卡球，揮出右外野二壘安打。李灝宇這顆球的擊球初速為106英哩（約170.5公里），是老虎全隊最快，其飛行距離為270英尺。

李灝宇在第7局接替守三壘，7局下他靠對方一壘手接球失誤，讓他上到二壘。李灝宇全場2打數1安，本季在熱身賽出賽14場，合計24打數敲4安，其中有3支是長打，吞10次三振、選到2次保送，打擊率為1成67。

海盜隊南韓好手裴智桓今天擔任先發第二棒中外野手，全場4打數1安、跑回2分。裴智桓在本季熱身賽出賽15場，有1轟、3打點，打擊率為4成38，整體攻擊指數（OPS）為1.111。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中