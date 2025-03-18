MLB》李灝宇熱身賽敲長打 擊球初速170公里為老虎全隊為快

李灝宇。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊台灣旅美好手李灝宇今天支援大聯盟春訓，全場2打數敲出1支二壘安打，老虎隊最後以9比6擊敗海盜隊。李灝宇賽後的打擊率為1成67。

李灝宇此戰是在6局下代打，面對海盜隊右投羅倫斯（Justin Lawrence），他在滿球數的情況下逮中一顆內角95.9英哩（約154.3公里）的伸卡球，揮出右外野二壘安打。李灝宇這顆球的擊球初速為106英哩（約170.5公里），是老虎全隊最快，其飛行距離為270英尺。

請繼續往下閱讀...

李灝宇在第7局接替守三壘，7局下他靠對方一壘手接球失誤，讓他上到二壘。李灝宇全場2打數1安，本季在熱身賽出賽14場，合計24打數敲4安，其中有3支是長打，吞10次三振、選到2次保送，打擊率為1成67。

海盜隊南韓好手裴智桓今天擔任先發第二棒中外野手，全場4打數1安、跑回2分。裴智桓在本季熱身賽出賽15場，有1轟、3打點，打擊率為4成38，整體攻擊指數（OPS）為1.111。

Hao-Yu Lee with a double in right-center. 104 MPH off the bat. pic.twitter.com/dSHCy1CdWF — Tigers ML Report （@tigersMLreport） March 17, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法