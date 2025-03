MLB》李灝宇熱身賽敲長打 擊球初速170公里為老虎全隊為快

李灝宇。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕老虎隊台灣旅美好手李灝宇今天支援大聯盟春訓,全場2打數敲出1支二壘安打,老虎隊最後以9比6擊敗海盜隊。李灝宇賽後的打擊率為1成67。

李灝宇此戰是在6局下代打,面對海盜隊右投羅倫斯(Justin Lawrence),他在滿球數的情況下逮中一顆內角95.9英哩(約154.3公里)的伸卡球,揮出右外野二壘安打。李灝宇這顆球的擊球初速為106英哩(約170.5公里),是老虎全隊最快,其飛行距離為270英尺。

李灝宇在第7局接替守三壘,7局下他靠對方一壘手接球失誤,讓他上到二壘。李灝宇全場2打數1安,本季在熱身賽出賽14場,合計24打數敲4安,其中有3支是長打,吞10次三振、選到2次保送,打擊率為1成67。

海盜隊南韓好手裴智桓今天擔任先發第二棒中外野手,全場4打數1安、跑回2分。裴智桓在本季熱身賽出賽15場,有1轟、3打點,打擊率為4成38,整體攻擊指數(OPS)為1.111。

