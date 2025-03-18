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NBA》簽70億約的喬治因傷提前報銷 七六人三巨頭有2人關機了

2025/03/18 08:27

P.喬治。（資料照，美聯社）P.喬治。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕費城七六人本季飽受傷痛困擾，球隊三巨頭之一的P.喬治（Paul George），根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，P.喬治將接受左內收肌和左膝的注射治療，本季提前報銷。

P.喬治過去一週都在詢問醫生，尋求治療腹股溝和膝蓋傷勢的最佳方案。P.喬治本季一直帶傷上場比，遇到腹股溝、手指、膝蓋等傷勢，過去1個多月更是受到多種傷勢困擾。

《ESPN》引述消息人士指出，P.喬治在2月的明星賽前，曾連5場接受止痛針注射，讓他可以出賽。如今七六人隊表示，P.喬治將至少缺陣6週的時間，這代表他無法參加剩餘的例行賽。

七六人受到傷兵影響，包含MVP中鋒恩比德（Joel Embiid）飽受左膝傷勢困擾而提前關機，本季戰績23勝44敗暫居東部第12名，距離要闖進附加賽席次還有5場勝差。

P.喬治去年夏天以4年2.12億美元頂薪合約（約新台幣70.5億元）轉戰七六人，本季出賽41場是自2021-22年以來最少，這是P.喬治近6個賽季中第5次單季出賽數少於60場。P.喬治本季平均16.2分是自2014-15年以來新低，場均5.3籃板、4.1次助攻。

七六人本季飽受傷痛困擾。（資料照，美聯社）七六人本季飽受傷痛困擾。（資料照，美聯社）

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