NBA》罕見！獨行俠把明星長人戴維斯下放發展聯盟 拚本季復出

獨行俠明星長人A.戴維斯。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠近期飽受傷兵所苦，明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）近期為了從左內收肌傷勢中復出，他將到發展聯盟參與訓練，並打5對5的練習賽。

獨行俠在2月初發動驚天大交易，把當家球星東契奇（Luka Doncic）送至湖人，換來A.戴維斯。不過，A.戴維斯在美國時間2月8日面對火箭之戰，交出26分16籃板成績，但他只打1場比賽就受傷，經檢查為左內收肌拉傷。

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《ESPN》引述消息人士指出，獨行俠雖然討論過讓A.戴維斯本季提前關機的可能性，但這位10屆入選明星賽的長人堅持要復出。A.戴維斯將到獨行俠發展聯盟球隊德州傳奇，參加球隊訓練。

此外，獨行俠後衛哈迪（Jaden Hardy）因腳踝扭傷缺陣過去7場比賽，他也將到發展聯盟球隊做康復訓練。

獨行俠本季受到眾多傷兵困擾，包含明星後衛厄文（Kyrie Irving）因為左膝十字韌帶撕裂確定報銷，長人加佛德（Daniel Gafford）、萊福利（Dereck Lively II）等人都因傷缺陣。

獨行俠目前只剩8名健康球員可以參賽，陣中包含威廉斯（Brandon Williams）、愛德華茲（Kessler Edwards）兩位領雙向合約的球員。由於雙向合約的球員最多只能參加（包含登錄）50場例行賽，這兩名選手都快達到出賽上限，這代表獨行俠即將失去過去一個月來兩名重要的選手。

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