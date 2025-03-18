晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

東京賽》生涯曾在4國敲安 道奇明星重砲有望寫下奇特紀錄

2025/03/18 09:10

馬恩西。（資料照，美聯社）馬恩西。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京系列賽將在今晚展開，生涯曾在4個國家留有安打紀錄的道奇明星重砲馬恩西（Max Muncy），有望在這兩天的比賽寫下奇特紀錄。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，馬恩西目前在美國、加拿大、墨西哥與南韓都有敲安的紀錄，若今、明兩天的東京系列賽能夠在日本敲出安打，他將會是繼教士明星球員柏格茲（Xander Bogaerts）、洋基MVP重砲高德史密特（Paul Goldschmidt）與前大都會球員阿佛索（Edgardo Alfonzo）後，第4位能在5個國家或領土擊出安打的大聯盟選手。

馬恩西在效力運動家時期時，曾經加入2015-16球季的墨西哥太平洋冬季聯盟（Mexican Pacific Winter League），出賽7場敲出8支安打；另外去年則是跟隨道奇前進南韓進行首爾開幕戰，面對教士2場比賽敲出3支安打。

在東京賽開始前，道奇也先後與讀賣巨人以及阪神虎進行2場交流賽，馬恩西面對巨人4個打數沒有安打吞下1次三振，而對上阪神3打數則有1支安打的表現。

今晚東京系列賽正式展開，道奇將派出山本由伸掛帥先發，小熊則同樣由日籍強投今永昇太迎戰，另外打線部分，道奇二刀流好手大谷翔平與小熊強打鈴木誠也有望出賽同場較勁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中