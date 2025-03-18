東京賽》生涯曾在4國敲安 道奇明星重砲有望寫下奇特紀錄

馬恩西。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京系列賽將在今晚展開，生涯曾在4個國家留有安打紀錄的道奇明星重砲馬恩西（Max Muncy），有望在這兩天的比賽寫下奇特紀錄。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，馬恩西目前在美國、加拿大、墨西哥與南韓都有敲安的紀錄，若今、明兩天的東京系列賽能夠在日本敲出安打，他將會是繼教士明星球員柏格茲（Xander Bogaerts）、洋基MVP重砲高德史密特（Paul Goldschmidt）與前大都會球員阿佛索（Edgardo Alfonzo）後，第4位能在5個國家或領土擊出安打的大聯盟選手。

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馬恩西在效力運動家時期時，曾經加入2015-16球季的墨西哥太平洋冬季聯盟（Mexican Pacific Winter League），出賽7場敲出8支安打；另外去年則是跟隨道奇前進南韓進行首爾開幕戰，面對教士2場比賽敲出3支安打。

在東京賽開始前，道奇也先後與讀賣巨人以及阪神虎進行2場交流賽，馬恩西面對巨人4個打數沒有安打吞下1次三振，而對上阪神3打數則有1支安打的表現。

今晚東京系列賽正式展開，道奇將派出山本由伸掛帥先發，小熊則同樣由日籍強投今永昇太迎戰，另外打線部分，道奇二刀流好手大谷翔平與小熊強打鈴木誠也有望出賽同場較勁。

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