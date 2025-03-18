MLB》熱身賽強大火力技驚四座 「美版大谷」今年將從2A開季

卡利亞諾內。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在大學以二刀流聞名的皇家大物新秀卡利亞諾內（Jac Caglianone），在熱身賽繳出令人眼睛為之一亮的表現，不過球團仍宣布今年他將從2A開季。

22歲的卡利亞諾內是去年選秀第1輪第6順位被皇家選中的好手，今年首次經歷大聯盟春訓，並在熱身賽出賽13場，17打數敲出多達9支安打，其中包含3發全壘打，整體進攻指數（OPS）來到非常恐怖的1.871，平均擊球初速來到94.6英里（約152.2公里），用強大的進攻火力向球迷們自我介紹。

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皇家總管皮科洛（J.J. Picollo）稱讚卡利亞諾內每個打席的擊球品質非常出色，「你可以看到為什麼我們的球探會對他的讚不絕口，並給予他很高的期望。為了成為一位準備就緒的大聯盟打者，他只需繼續打好基礎，不過『何時讓他升上來』是一個很難回答的問題，但我們很明顯的看到，他在春訓的表現令人非常印象深刻。」

總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）也大力稱讚自己的子弟兵，他說：「我認為他不只是在場上做到了很不可思議的事，還有看他在休息室回應其他球員的方式，以及其他球員回應他的方式就可知道，他很快就獲得了其他人的尊敬。」

在經過生涯首次的大聯盟春訓後，卡利亞諾內很有自信的表示，他已展現他所具備的能力，「我上場只因為我想展現我自己、認識每一位選手、並自在的在場上比賽，我認為我有做到這些事。來到這裡絕對學到了很多東西，而且能夠環繞在一堆大聯盟球員身旁是有史以來最酷的事。」

卡利亞諾內將迎來個人第1年的完整球季，預期他在2A將繼續擔任一壘手，不過一旦他升上3A，可能就會以外野手的身分增加上場機會，「我希望我能一直保持我正在做的事情。持續再縮小一點我的好球帶，但我現在已經獲得許多保送了，這感覺很棒，我感覺我在場上超級自在，感覺我能早早就能辨識球路，揮棒的感覺也很順暢，我希望這能繼續保持下去。」

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