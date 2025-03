MLB》去年動刀的勇士「K博士」史崔德復出 熱身賽首戰狂飆6K！

勇士26歲強投史崔德。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕勇士26歲強投史崔德(Spencer Strider)歷經近1年的復健,今天重返投手丘,他在熱身賽主投2.2局狂飆6次三振,沒有失分。勇士最後以1比2敗給紅襪。

史崔德在2023年交出20勝、單季賞281次三振,勇奪該年的國聯勝投王和三振王。不過,史崔德上季受到傷勢影響,整季僅投2場、防禦率為7,史崔德在去年4月內部支撐手術(Internal brace),修復他的右手肘尺側副韌帶,球季提前報銷。

今天勇士與紅襪的熱身賽,是史崔德相隔近1年站上投手丘,他先發2.2局讓對手8上8下,狂飆6次三振,沒有失掉分數,還丟到98英哩(約157.7公里)。

史崔德賽後表示,「第一局結束後,我在場上流露出罕見的情緒時刻,因為我在球場上很開心,而不是對整個世界憤怒。這感覺很好。」

上季摘得國聯塞揚獎的35歲明星強投塞爾(Chris Sale)也讚賞史崔德,「說實話,他仍是這支球隊最好的投手,這點毫無疑問。」

對於球隊老大哥的讚美,史崔德開玩笑表示,「我知道他在妄想,我們每天都要應付這事。」

勇士隊目前的先發輪值除了塞爾和史崔德外,羅培茲(Reynaldo Lopez)和史溫倫巴克(Spencer Schwellenbach)都是先發輪值成員。安德森(Ian Anderson)、霍姆斯(Grant Holmes)、蕭佛(AJ Smith-Shawver)將競爭勇士隊第5號先發位置。





