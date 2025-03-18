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MLB》去年動刀的勇士「K博士」史崔德復出 熱身賽首戰狂飆6K！

2025/03/18 09:53

勇士26歲強投史崔德。（路透）勇士26歲強投史崔德。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士26歲強投史崔德（Spencer Strider）歷經近1年的復健，今天重返投手丘，他在熱身賽主投2.2局狂飆6次三振，沒有失分。勇士最後以1比2敗給紅襪。

史崔德在2023年交出20勝、單季賞281次三振，勇奪該年的國聯勝投王和三振王。不過，史崔德上季受到傷勢影響，整季僅投2場、防禦率為7，史崔德在去年4月內部支撐手術（Internal brace），修復他的右手肘尺側副韌帶，球季提前報銷。

今天勇士與紅襪的熱身賽，是史崔德相隔近1年站上投手丘，他先發2.2局讓對手8上8下，狂飆6次三振，沒有失掉分數，還丟到98英哩（約157.7公里）。

史崔德賽後表示，「第一局結束後，我在場上流露出罕見的情緒時刻，因為我在球場上很開心，而不是對整個世界憤怒。這感覺很好。」

上季摘得國聯塞揚獎的35歲明星強投塞爾（Chris Sale）也讚賞史崔德，「說實話，他仍是這支球隊最好的投手，這點毫無疑問。」

對於球隊老大哥的讚美，史崔德開玩笑表示，「我知道他在妄想，我們每天都要應付這事。」

勇士隊目前的先發輪值除了塞爾和史崔德外，羅培茲（Reynaldo Lopez）和史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）都是先發輪值成員。安德森（Ian Anderson）、霍姆斯（Grant Holmes）、蕭佛（AJ Smith-Shawver）將競爭勇士隊第5號先發位置。

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