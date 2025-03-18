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籃球》接見HBL四強選手 蔣萬安發420萬元獎勵金

2025/03/18 10:00

蔣萬安接見HBL高中籃球聯賽，北市四所高中表現優異學校的獻獎。（記者田裕華攝）蔣萬安接見HBL高中籃球聯賽，北市四所高中表現優異學校的獻獎。（記者田裕華攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕113學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）10日落幕，台北市學校表現不俗，松山高中、北一女中勇奪男、女子組冠軍，陽明高中奪女子組季軍，南湖高中則為男子組殿軍。台北市長蔣萬安今（18日）接見各校學生，並發放420萬元獎勵金，強調市府會全力給予支持。

北一女中代表潘陳家姍表示，感謝市長親自到場幫忙加油，讓隊員感受到熱情與感動，也感謝校長、教練的支持，之後會持續努力為台北市再創佳績。

松山高中代表劉程恩說，感謝教練團指導與隊友的支持，加上市府給予支持，學校給予良好的訓練環境，才能拿下這座冠軍，希望市府未來也可以持續支持松山，他們會繼續努力。

陽明高中代表陳宥妡表示，雖然不是每次都能奪下勝利，但相信挫折都是養分，雖然結果略有遺憾，但隊員們都竭盡全力、無愧於心，感謝師長們的支持，面對低潮也不放棄，相信隊員們。

南湖高中代表仲彥緯表示，去年12強棒球賽台灣隊勇奪冠軍振奮人心，南湖這次與2025台灣隊經典賽一樣，從資格賽開始，最終闖進4強，睽違9年再度來到小巨蛋，隊員們會記取這經驗，持續努力爭取最高榮譽。

蔣萬安說，今年的HBL是他看過最精采，也最興奮投入的一次，從下午坐到晚上頒獎結束，完全坐不住，感覺歡呼聲快要把小巨蛋屋頂給掀開了，感謝所有選手、教練、師長全力投入，把佳績留在小巨蛋的地主城市。

蔣萬安也勉勵學生們，雖然高中三年很快過去，但精采人生才正要開始，他也宣布給予四強學校420萬元獎勵金，希望能幫助選手們更專注投入訓練，希望給教練團更多資源，帶入更多科學化、先進的訓練方式，相關軟硬體建置，台北市府會全力支持，希望選手們也能把經驗傳承給學弟妹們。

蔣萬安和松山高中球員一同合影。（記者田裕華攝）蔣萬安和松山高中球員一同合影。（記者田裕華攝）

蔣萬安和北一女中球員一同合影。（記者田裕華攝）蔣萬安和北一女中球員一同合影。（記者田裕華攝）

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