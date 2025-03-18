MLB》達比修出現疲勞問題 上季13勝的金恩扛教士開幕戰先發

達比修有。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊今天宣布，開幕戰先發投手將是上季13勝的29歲右投金恩（Michael King），這將是金恩生涯首次扛開幕戰先發大任。而38歲日籍投手達比修有因疲勞問題暫緩投球計畫，不確定是否會影響開季。

金恩是在2023年12月被洋基隊交易，轉戰教士後專職先發任務，金恩去年出賽31場有30場先發，交出13勝9敗、防禦率2.95的成績，共投173.2局賞201次三振，每局被上壘率為1.19。

請繼續往下閱讀...

「對於有這個機會，我感到非常自豪和開心。」金恩表示，「這對我來說是非常大的榮耀，我對此非常期待。」

金恩。（資料照，路透）

教士過去3年的開幕戰先發投手都是達比修有，但總教練席爾特（Mike Shildt）表示，達比修因為一般性疲勞，最近暫停投球計畫，目前還不清楚何時能歸隊，也不確定是否會影響教士隊的先發輪值計畫。

席爾特沒有透露關於達比修疲勞的具體狀況，僅說：「他以前也處過疲勞，現在正努力克服。」對於達比修的狀況是否會影響開季，席爾特說，「我現在沒有足夠的資訊，來判斷是否會影響。」

「他感覺到一些普遍的疲勞。」席爾特表示，「我們只是讓他休息一下，正在重新評估他的投球時間表。」

達比修有上季受到傷勢影響，整季例行賽先發16場是自2018年以來新低，交出7勝3敗、防禦率3.31的成績，共投81.2局賞78次三振，每局被上壘率為1.07。達比修有今年在春訓熱身賽先發2場，合計6.2局賞7次三振、失掉3分，防禦率4.05。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法