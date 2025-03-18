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東京賽》大聯盟生涯曾在3國開轟 小熊2明星可望敲全壘打寫紀錄

2025/03/18 10:56

史萬森。（資料照，路透）史萬森。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊將與洛杉磯道奇在今、明兩天於日本進行東京開幕賽，而陣中兩位明星強打史萬森（Dansby Swanson）與塔克（Kyle Tucker）有望靠著強大火力，寫下大聯盟的特殊紀錄。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）撰文指出，曾在3個國家敲出全壘打的史萬森與塔克，只要其中1位能在這兩天的比賽中開轟，就能成為第6位在4個國家或領土敲出全壘打的大聯盟選手。

達成此項成就的5位選手，包括水手球星海尼格（Mitch Haniger）、教士當家明星馬查多（Manny Machado）與柏格茲（Xander Bogaerts）、前太空人外野手布蘭特利（Michael Brantley）以及克拉克（Tony Clark）。

除了大聯盟例行賽本身就會在美國與加拿大進行賽事之外，史萬森曾在2023年的倫敦系列賽，面對當時還效力紅雀的日本火腿隊洋投韋赫根（Drew VerHagen）敲出一發全壘打；而塔克則是在去年待在太空人時，於墨西哥海外賽砲轟洛磯右投奎安特里（Cal Quantrill）。

塔克。（資料照，美聯社）塔克。（資料照，美聯社）

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