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MLB》「握球會痛！」40歲塞揚名投薛哲拇指不適 藍鳥開季有變數

2025/03/18 11:47

薛哲。（資料照，路透）薛哲。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季以1年1550萬美元加盟藍鳥的40歲名投薛哲（Max Scherzer），如今出現右手拇指不適的狀況，若薛哲持續感到不適，有可能缺席開季賽事。

藍鳥隊官網報導，薛哲一直在應對拇指痠痛問題，他在美國時間週一投完面對小聯盟打者的模擬賽，將看明天身體的恢復狀況。

薛哲說明，大約投到第50球後，手指會出現不適的狀況，「我的拇指很痛，握球時會痛。這些年來我學到關鍵的一點是，拇指對你的手臂健康至關重要，不幸的是，這是我自2023年以來一直在處理的問題。」

過去兩個賽季受到傷勢影響的薛哲，他認為拇指問題會引發更嚴重的傷勢，即使稍微調整拇指的握球方式、或是放球點，都可能會影響前臂，進而影響整條手臂。薛哲說，「這種情況下的投球危險在於，你可能會傷到肩膀。」

薛哲在2023年效力遊騎兵隊時期，曾遇到大圓肌拉傷，進入傷病名單。為了預防拇指問題，薛哲在休賽季增強握力和拇指力量，現在同樣遇到丟約50球後再次出現疼痛，讓薛哲意識到這不是握力的問題。

「目前還沒有發展成神經痛，這就是為何我正在和手部專家、醫生、訓練師合作。」薛哲說明，「我們該如何向前進，不讓這個問題惡化？」

接下來的48小時將是關鍵時刻，如果薛哲的恢復狀況比先前好，那有機會在當地時間週六或週日投球，有可能是面對小聯盟打者、或是葡萄柚聯盟（Grapefruit League）剩餘的春訓熱身賽。若一切順利，薛哲仍有機會趕上例行賽開季，並進入藍鳥隊先發輪值。

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