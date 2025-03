MLB》台美混血好手費爾柴德無安打吞1K 打擊率下探至.179

費爾柴德。(資料照,法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力紅人的台美混血好手費爾柴德(Stuart Fairchild),今天面對守護者的熱身賽先發出賽,總計2打數沒有敲出安打,並吞下1次三振,打擊率來到.179。

費爾柴德本場擔任先發指定打擊打第6棒,2局上半首打席面對先發投手拜比(Tanner Bibee),在2好3壞滿球數的情況下,費爾柴德面對拜比投出的外角低滑球揮棒落空遭到三振。

5局上半迎來第2打席,費爾柴德鎖定93.5英里(約150.5公里)的速球出棒,形成打向投手的平飛球,可惜被拜比直接接殺,而在8上紅人換上代打希金斯(P.J. Higgins),費爾柴德也就結束今天的個人任務。

費爾柴德連續兩場比賽都未能擊出安打,打擊率下探至.179,整體進攻指數(OPS).531,仍在尋找打擊手感,團隊部分,紅人全場被拜比、坎提歐(Joey Cantillo)與席沃德(Paul Sewald)聯手壓制,終場0:3遭到守護者完封。

Impressive outing tonight for Cleveland #Guardians RHP Tanner Bibee in his second spring training start vs the Reds.



Line - 6.0(IP) 1H 0R 0ER 1BB 4SO



(66 Pitches 43 Strikes)



His fastball topped out at 96.0 mph and averaged 94.6 mph.#ForTheLand pic.twitter.com/u1pgl3o1KO