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MLB》台美混血好手費爾柴德無安打吞1K 打擊率下探至.179

2025/03/18 11:54

費爾柴德。（資料照，法新社）費爾柴德。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅人的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天面對守護者的熱身賽先發出賽，總計2打數沒有敲出安打，並吞下1次三振，打擊率來到.179。

費爾柴德本場擔任先發指定打擊打第6棒，2局上半首打席面對先發投手拜比（Tanner Bibee），在2好3壞滿球數的情況下，費爾柴德面對拜比投出的外角低滑球揮棒落空遭到三振。

5局上半迎來第2打席，費爾柴德鎖定93.5英里（約150.5公里）的速球出棒，形成打向投手的平飛球，可惜被拜比直接接殺，而在8上紅人換上代打希金斯（P.J. Higgins），費爾柴德也就結束今天的個人任務。

費爾柴德連續兩場比賽都未能擊出安打，打擊率下探至.179，整體進攻指數（OPS）.531，仍在尋找打擊手感，團隊部分，紅人全場被拜比、坎提歐（Joey Cantillo）與席沃德（Paul Sewald）聯手壓制，終場0：3遭到守護者完封。

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