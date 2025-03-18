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2025國際自由車環台公路大賽 今天第3站從新埔義民廟出發

2025/03/18 12:00

2025國際自由車環台公路大賽今天第3站「浪漫台三線站」從新埔義民廟出發，全程長達154.3公里。（記者黃美珠攝）2025國際自由車環台公路大賽今天第3站「浪漫台三線站」從新埔義民廟出發，全程長達154.3公里。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕「2025 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」今天進入第3站「浪漫台三線站」的賽事，10點從新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟前廣場正式出發，來自全球40國、22支車隊共197名參賽者，他們將在此飽覽台灣的客庄風情外，也將歷經2個衝刺點和2個登山點的挑戰。

中華民國自由車協會秘書長李開志說，這次的參賽車隊中，有6支是2級車隊的勇咖，今天的賽程也是5站中最長的，不含熱身部分，總共154.3公里，從新埔義民廟出發後一路經苗栗到台中石岡，全程會同步透過YouTube、歐洲體育台向全球轉播。

他說，「浪漫台三線」這段路線孕育過很多客家的先聖先賢，所以作為主辦單位之一，他特別推薦客家擂茶這項特產，希望所有參賽選手都能品嘗體驗。

客委會專門委員袁靜慧說，很開心透過這個活動讓世界看到台灣有這樣美麗的客庄以及台3線的客家人文風情和產業。浪漫台3線站的賽道橫跨新竹、苗栗以及台中3個縣市共14個客庄鄉鎮；也是5個競賽站中賽道最長的，山路彎彎繞繞，對選手來非常具有挑戰性。

而為了展現客庄的熱情，客委會號召3個縣市的社區和學校共組50隊、約3000多名啦啦隊會在沿路替所有選手加油打氣，並預祝中華隊騎出好成績。

新竹縣政府由副縣長陳見賢代表出席，並贈寶山鄉的特產橄欖給每位選手，替他們加油打氣，苗栗縣政府則由參議黃智群到場致贈紀念品，出發前，李開志、袁靜慧率領眾人一起面向義民爺祈福，祝福不僅今天的賽事順利圓滿，今年也再次透過自由車活動向全球行銷台灣。

2025國際自由車環台公路大賽今天第3站「浪漫台三線站」從新埔義民廟出發，全程長達154.3公里。（記者黃美珠攝）2025國際自由車環台公路大賽今天第3站「浪漫台三線站」從新埔義民廟出發，全程長達154.3公里。（記者黃美珠攝）

2025國際自由車環台公路大賽今天第3站「浪漫台三線站」從新埔義民廟出發，全程長達154.3公里。（記者黃美珠攝）2025國際自由車環台公路大賽今天第3站「浪漫台三線站」從新埔義民廟出發，全程長達154.3公里。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（左3起依序往右）、客委會專委袁靜慧、中華民國自由車協會秘書長李開志、苗栗縣府參議黃智群在「浪漫台三線站」出發前率眾一起向義民爺祈福。（記者黃美珠攝）新竹縣副縣長陳見賢（左3起依序往右）、客委會專委袁靜慧、中華民國自由車協會秘書長李開志、苗栗縣府參議黃智群在「浪漫台三線站」出發前率眾一起向義民爺祈福。（記者黃美珠攝）

中華民國自由車協會祕書長李開志說，今年來自全球的22支車隊中，有6支是二級車隊，具有準環法賽的實力。（記者黃美珠攝）中華民國自由車協會祕書長李開志說，今年來自全球的22支車隊中，有6支是二級車隊，具有準環法賽的實力。（記者黃美珠攝）

客委會專委員袁靜慧說，客委會號召浪漫台三線上的3個縣市籌組50支啦啦隊，將在沿線替選手們加油打氣。（記者黃美珠攝）客委會專委員袁靜慧說，客委會號召浪漫台三線上的3個縣市籌組50支啦啦隊，將在沿線替選手們加油打氣。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（中）致贈選手們寶山鄉的特產~橄欖替大家加油。（記者黃美珠攝）新竹縣副縣長陳見賢（中）致贈選手們寶山鄉的特產~橄欖替大家加油。（記者黃美珠攝）

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