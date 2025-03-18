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東京賽》道奇公布26人名單！日籍三本柱領銜 MVP強打貝茲也入選

2025/03/18 12:32

「日籍三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（資料照，法新社）「日籍三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天進行球員異動，把「令和怪物」佐佐木朗希正式升上大聯盟，並公布東京開幕戰系列賽的26人名單。

道奇今、明兩天將在東京巨蛋與小熊打海外開幕戰，今日球團公布系列賽26人名單，有12名投手、14位野手，「日籍三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希都名列其中。

日前道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷翔平2場都會出賽，山本由伸則是首戰先發投手，佐佐木朗希將在第二戰掛帥。

此外，佛里曼（Freddie Freeman）、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、馬恩西（Max Muncy）、艾德曼（Tommy Edman）等好手都在名單上，至於傳出身體不適會缺席的貝茲（Mookie Betts）也在內。

道奇總共帶31人到東京，未進入26人名單的球員有福拉索（Nick Frasso）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、紹爾（Matt Sauer）、費杜西亞（Hunter Feduccia）。

道奇公布系列賽26人名單。（取自推特）道奇公布系列賽26人名單。（取自推特）

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