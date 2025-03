東京賽》「自費」來日本的道奇名投克蕭 帶家人搭新幹線遊京都

克蕭幫球迷簽名。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇與小熊將在今、明兩天舉行東京海外開幕賽,目前正在復健中的三屆塞揚名投克蕭(Clayton Kershaw)這次「自費」帶家人來日本,近日帶家人遊玩京都,也體驗人力車。

道奇隊今天社群媒體X上PO出克蕭一家人遊玩京都的影片,先是在車站要搭乘新幹線到京都,「我們要搭乘新幹線去京都,大家都很興奮,這會很有趣。」克蕭在影片中說道。

克蕭一家人到京都遊走當地的街道,並乘坐人力車體驗竹林小徑,影片最後克蕭一家人大喊:「我們愛京都。」

克蕭在休賽季動左腳與左膝手術,預計開季會從傷病名單出發,他也沒有進入道奇隊海外31人名單,克蕭仍「自費」帶家人來到東京,也進到東京巨蛋場內與隊友們練球,本月15日也與過去的日籍隊友黑田博樹會面,16日當天還幫現場球迷簽名。

此外,克蕭日前也與道奇隊友們一起觀賞相撲表演,他還親自下場與相撲較勁,體驗日本獨有文化。

