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東京賽》「自費」來日本的道奇名投克蕭 帶家人搭新幹線遊京都

2025/03/18 13:28

克蕭幫球迷簽名。（資料照，美聯社）克蕭幫球迷簽名。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與小熊將在今、明兩天舉行東京海外開幕賽，目前正在復健中的三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）這次「自費」帶家人來日本，近日帶家人遊玩京都，也體驗人力車。

道奇隊今天社群媒體X上PO出克蕭一家人遊玩京都的影片，先是在車站要搭乘新幹線到京都，「我們要搭乘新幹線去京都，大家都很興奮，這會很有趣。」克蕭在影片中說道。

克蕭一家人到京都遊走當地的街道，並乘坐人力車體驗竹林小徑，影片最後克蕭一家人大喊：「我們愛京都。」

克蕭在休賽季動左腳與左膝手術，預計開季會從傷病名單出發，他也沒有進入道奇隊海外31人名單，克蕭仍「自費」帶家人來到東京，也進到東京巨蛋場內與隊友們練球，本月15日也與過去的日籍隊友黑田博樹會面，16日當天還幫現場球迷簽名。

此外，克蕭日前也與道奇隊友們一起觀賞相撲表演，他還親自下場與相撲較勁，體驗日本獨有文化。

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