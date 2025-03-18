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中職》賴總統接見上季總冠軍中信兄弟 讚蔡其昌完成三項重要使命

2025/03/18 12:17

賴清德總統接見2024年中職總冠軍中信兄弟隊。（中職提供）賴清德總統接見2024年中職總冠軍中信兄弟隊。（中職提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕賴清德總統今天接見2024年中職總冠軍中信兄弟隊，身為統一獅迷的他大方恭喜中信在4年內拿下3次總冠軍，還逐一點名中信球員在球季或國際賽的好表現，並宣布今年運動部即將掛牌，將與國家運動產業發展中心一起運作。

賴總統指出，恭喜中信兄弟在去年台灣大賽以4比1擊敗統一獅拿到總冠軍，雖然他是獅迷，還是要向中信表達恭喜與欽佩，感謝中信慈善基金會董事長辜仲諒引進美、日教練並導入運動科學，深耕二軍農場厚植球隊戰力，投下的資源獲得豐碩成果。

賴總統也感謝陪同中信兄弟隊出席的中職會長蔡其昌，稱讚他在會長任內完成爭取職棒球團得到國家稅負減免、讓球迷走進球場、職棒球隊增為6隊共三項重要使命。

賴總統也宣布，立法院已經三讀通過運動部組織法，今年即將掛牌並與國家運動產業發展中心一起運作，政府會與中華職棒、中華棒協、球員工會一起努力照顧基層棒球、推廣全民運動、壯大棒球與其他運動產業。

賴清德總統接見2024年中職總冠軍中信兄弟隊。（中職提供）賴清德總統接見2024年中職總冠軍中信兄弟隊。（中職提供）

賴清德總統接見2024年中職總冠軍中信兄弟隊。（中職提供）賴清德總統接見2024年中職總冠軍中信兄弟隊。（中職提供）

中華職棒聯盟會長蔡其昌。（中職提供）中華職棒聯盟會長蔡其昌。（中職提供）

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