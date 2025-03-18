NBA》超猛！里維斯30分+東契奇21分14助攻 湖人打爆馬刺升回西4

東契奇、里維斯。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日迎戰馬刺，在「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）轟下30分，東契奇（Luka Doncic）21分、14助攻帶領下，終場以125：109痛宰馬刺，奪下2連勝，排名重回西部第四。

湖人雖然少了詹姆斯（LeBron James）和八村壘，但還有里維斯與東契奇坐鎮，反觀馬刺缺少溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、福克斯（De'Aaron Fox）兩位主將，戰力大打折扣。

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馬刺開賽打出一波9：2攻勢，但湖人很快靠著東契奇的帶領將比數超前，首節打完握有10分領先。次節，柯奈特（Dalton Knecht）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）與里維斯接連輸出三分火力，湖人迅速擴大領先，並以65：51進入半場休息。

里維斯。（路透）



易籃後，里維斯持續火力全開，第三節獨拿12分，幫助球隊奠定大幅領先優勢，勝負提前定調。末節，湖人穩定發揮鞏固勝局，比賽最後也進入垃圾時間，布朗尼（Bronny James）獲得上場機會還飆進三分球，終場湖人以16分之差贏球。

湖人全場轟進19顆三分球，里維斯30分、7籃板，東契奇21分、14助攻、9籃板準大三元，雙向合約後衛古德溫（Jordan Goodwin）貢獻15分、抄截。

馬刺方面，卡斯特（Stephon Castle）23分、8籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）17分、2助攻。

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