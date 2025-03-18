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NBA》柯瑞7失誤拿20分 A.戈登轟38分率金塊斬斷勇士7連勝

2025/03/18 12:55

柯瑞（中）。（美聯社）柯瑞（中）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰金塊，但沒能把握對方少了約基奇等3名主力的機會， 一路苦戰，最終金塊在A.戈登（Aaron Gordon）飆出本季新高38分帶領下，以114：105斬斷勇士7連勝。

金塊今作客勇士，陣中主力約基奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）和主力後衛布朗（Christian Braun）都高掛免戰牌，之前傳出背部不適的柯瑞（Stephen Curry）今天照常上陣，要幫助勇士拚8連勝。

即便金塊今天陣容不完整，開局仍打得有聲有色，一波5：0攻勢奠定領先優勢，勇士則靠著柯瑞的發揮，持續緊追。次節金塊打出11：0攻勢擴大領先，而勇士進攻重點大多集中在柯瑞身上，他隨後命中兩記三分球，不讓對手輕易甩開。

金塊A.戈登上半場獨攬20分，加上小波特（Michael Porter Jr.）貢獻16分，半場打完率隊取得62：50領先；勇士方面，柯瑞拿下13分最高。

易籃後，勇士依舊找不到突破之道，加上三分球命中率低迷，維持雙位數落後。進入決勝節，勇士在巴特勒（Jimmy Butler）帶領下展開反撲，他不僅投進三分球，還多次造成對手犯規，雙方回到個位數差距。

不過，勇士擋不住今天狀況火燙的戈登，又無法控制團隊失誤，再度被擴大到雙位數領先；隨後柯瑞命中三分球止血，只是也無力扭轉戰局，勇士無緣8連勝。

金塊戈登今天投進4顆三分球，繳出全場最高38分、6籃板，魏斯布魯克（Russell Westbrook）12分、11籃板、16助攻大三元；勇士方面，巴特勒繳出全隊最高23分，柯瑞20分但發生7次失誤。

A.戈登。（美聯社）A.戈登。（美聯社）

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

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