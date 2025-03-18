NBA》少4名主力無礙！溜馬托平飆準絕殺逆轉三分 斬斷灰狼8連勝

溜馬前鋒托平砍進準決殺三分。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬前鋒托平（Obi Toppin）今天本季新高的砍下34分，包含投進最後剩下3.5秒的「準決殺」三分球，幫助溜馬在客場以132比130逆轉擊敗灰狼，中斷對手進棋的8連勝。

溜馬今天少了西亞卡姆（Pascal Siakam）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、內史密斯（Aaron Nesmith）、M.透納（Myles Turner）等4名主力，上半場打完仍領先對手14分。但易籃後，灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）率隊第三節打出單節41比29的比分，幫助灰狼追至87比89。

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第四節剩下最後57秒，溜馬握有3分領先，灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）投進追平三分、加上愛德華茲兩罰全進，讓灰狼逆轉超前，但溜馬後衛麥康諾（T.J. McConnell）在剩下4.1秒切入上籃追成117平，雙方殺進延長賽。

延長賽灰狼在剩下1分06秒時握有5分領先，這時溜馬T.布萊恩（Thomas Bryant）、托平各投進1顆三分幫助溜馬以129比128領先。愛德華茲先要到犯規投進2罰後，讓溜馬再度陷入落後，麥康諾組織溜馬最後一波進攻，他運至底線傳給底角的托平，讓他飆進逆轉三分彈，讓溜馬逆轉收下近4戰第3勝。

灰狼球星愛德華茲。（美聯社）

溜馬全隊8人得分上雙，托平全場投進7顆三分球，攻下34分、外帶10顆籃板。馬瑟倫（Bennedict Mathurin）拿到全隊次高的22分；灰狼以愛德華茲38分最佳，里德（Naz Reid）替補出發拿21分。

此外，此戰第三節剩下7分57秒時，溜馬後衛內姆哈德（Andrew Nembhard）切入時推開對方防守，持球至禁區遭灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）出拐，內姆哈德拿球砸戈貝爾，兩邊發生肢體衝突。戈貝爾吞二級惡意犯規遭趕出場，而內姆哈德領到單場第2次技術犯規，也被驅逐出場。

溜馬後衛內姆哈德與灰狼中鋒戈貝爾（右）發生衝突。（路透）

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