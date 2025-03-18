桌球》最新世界排名出爐 林昀儒跌到14名、鄭怡靜升至11名

林昀儒世界排名小跌1名來到14名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第12週世界排名，台灣一哥林昀儒去年新加坡大滿貫賽4強積分700分失效後，排名下跌1名來到14名；台灣一姐鄭怡靜則上升1名回到11名。

本週積分加入上週的WTT重慶冠軍賽，並扣除去年新加坡大滿貫賽積分，林昀儒在重慶冠軍賽雖然連續擊退世界排名比他前面的南韓名將張禹珍、德國一哥法蘭吉斯卡闖進8強，收穫175分積分，並取消一站積分賦零，重獲175分，但扣掉去年新加坡大滿貫4強積分，仍損失350分，總積分1785分，排名和斯洛維尼亞名將約基奇互換，跌到14名。

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其他台灣選手，高承睿維持在24名、馮翊新下滑5名來到59名、黃彥誠62名。18歲的張佑安從73名上升至67名，再創生涯新高，也首度超越廖振珽躍居台灣男單排名第5。

16歲的台南小將郭冠宏從95名挺進89，也是生涯最佳排名。

中國名將林詩棟在重慶冠軍賽男單決賽雖以1:4不敵王楚欽，仍以8325分領先王楚欽的6925分，守住世界球王寶座。

重慶冠軍賽闖進4強的日本一哥張本智和也和中國梁靖崑互換名次，從第4上升至第3。

女子組方面，世界排名前10沒有變化，去年新加坡大滿貫闖進8強的錢天一，在350分積分失效後，排名和鄭怡靜互換，從11名下滑至12名。

台灣老將黃怡樺上升1名回到30名，簡彤娟維持在51名，鄭先知70名、劉馨尹83名、李昱諄84名、陳思羽85名、葉伊恬103名。

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