NBA》鵜鶘前鋒墨菲右肩關節唇及旋轉肌撕裂 剩餘賽事提前報銷

墨菲本場比賽早早因傷退場，賽後檢查出右肩關節唇及旋轉肌撕裂，剩餘賽事提前報銷。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕根據鵜鶘的官方消息指出，陣中前鋒墨菲（Trey Murphy III）因右肩關節唇撕裂以及旋轉肌部分撕裂，本賽季剩餘賽事確定報銷。

鵜鶘在今天與活塞的比賽僅進行了49秒，墨菲就因為搶球導致重心不穩跌倒受傷，此時球團隨即將他換下場，接下來的比賽也未再上場比賽，並在賽後檢查出嚴重傷勢。

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迎來生涯第4個球季的墨菲，今年可說是繳出不錯的表現，52場的出賽中有50場擔任先發，繳出場均21.2分、5.1籃板與3.5助攻的成績，比起3個球季都要來的更出色，並且也達成連3季150顆三分球命中。

墨菲今天早早退場的情況下，鵜鶘本場僅能仰賴威廉森（Zion Williamson）與米希（Yves Missi）砍分，無法抵擋活塞的猛烈攻勢，最終以81：127吞下慘烈一敗，團隊戰績同樣也是非常不及格的18勝51敗。

Decided to go to the pelicans game tonight and of course Trey Murphy got hurt a damn minute into the game pic.twitter.com/xOM2I0pZcw — Renato （@RPMSports18） March 18, 2025

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