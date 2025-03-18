晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》鵜鶘前鋒墨菲右肩關節唇及旋轉肌撕裂 剩餘賽事提前報銷

2025/03/18 14:40

墨菲本場比賽早早因傷退場，賽後檢查出右肩關節唇及旋轉肌撕裂，剩餘賽事提前報銷。（路透）墨菲本場比賽早早因傷退場，賽後檢查出右肩關節唇及旋轉肌撕裂，剩餘賽事提前報銷。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕根據鵜鶘的官方消息指出，陣中前鋒墨菲（Trey Murphy III）因右肩關節唇撕裂以及旋轉肌部分撕裂，本賽季剩餘賽事確定報銷。

鵜鶘在今天與活塞的比賽僅進行了49秒，墨菲就因為搶球導致重心不穩跌倒受傷，此時球團隨即將他換下場，接下來的比賽也未再上場比賽，並在賽後檢查出嚴重傷勢。

迎來生涯第4個球季的墨菲，今年可說是繳出不錯的表現，52場的出賽中有50場擔任先發，繳出場均21.2分、5.1籃板與3.5助攻的成績，比起3個球季都要來的更出色，並且也達成連3季150顆三分球命中。

墨菲今天早早退場的情況下，鵜鶘本場僅能仰賴威廉森（Zion Williamson）與米希（Yves Missi）砍分，無法抵擋活塞的猛烈攻勢，最終以81：127吞下慘烈一敗，團隊戰績同樣也是非常不及格的18勝51敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中