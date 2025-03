NBA》鵜鶘前鋒墨菲右肩關節唇及旋轉肌撕裂 剩餘賽事提前報銷

墨菲本場比賽早早因傷退場,賽後檢查出右肩關節唇及旋轉肌撕裂,剩餘賽事提前報銷。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕根據鵜鶘的官方消息指出,陣中前鋒墨菲(Trey Murphy III)因右肩關節唇撕裂以及旋轉肌部分撕裂,本賽季剩餘賽事確定報銷。

鵜鶘在今天與活塞的比賽僅進行了49秒,墨菲就因為搶球導致重心不穩跌倒受傷,此時球團隨即將他換下場,接下來的比賽也未再上場比賽,並在賽後檢查出嚴重傷勢。

請繼續往下閱讀...

迎來生涯第4個球季的墨菲,今年可說是繳出不錯的表現,52場的出賽中有50場擔任先發,繳出場均21.2分、5.1籃板與3.5助攻的成績,比起3個球季都要來的更出色,並且也達成連3季150顆三分球命中。

墨菲今天早早退場的情況下,鵜鶘本場僅能仰賴威廉森(Zion Williamson)與米希(Yves Missi)砍分,無法抵擋活塞的猛烈攻勢,最終以81:127吞下慘烈一敗,團隊戰績同樣也是非常不及格的18勝51敗。

Decided to go to the pelicans game tonight and of course Trey Murphy got hurt a damn minute into the game pic.twitter.com/xOM2I0pZcw