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亞洲盃男籃》胡瓏貿重返國家隊 點名關島這幾名球員是關鍵

2025/03/18 14:15

胡瓏貿。（資料照，取自FIBA官網）胡瓏貿。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄海神胡瓏貿左肩傷勢恢復漸入佳境，在結束週日賽事後，昨日馬不停蹄向國家隊報到，加入集訓，本週一週三戰，幫助國家隊力拼亞洲盃門票。他4年前亞洲盃男籃資格賽附加賽也曾兩度對戰關島，也分享對戰經驗。

胡瓏貿目前左肩傷勢已有好轉，雖然仍在持續復健，但比賽、對抗強度已漸入佳境，前役出賽攻城獅攻下本季新高21分。

2021年FIBA關島亞洲盃男籃資格賽附加賽，胡瓏貿就曾兩度交手關島，他指出包括對中國拿下32分的39歲歸化洋將威斯利（Tai Wesley）以及效力桃園雲豹的羅斯（Earnest Ross Jr），都是看防重點，「Tai Wesley、羅斯等幾名主力，如果能看守住重點球員，贏球機會就會大得多。」

上一階段僅輸南韓1分的泰國，本次林泰樂與德泰混血中鋒布魯尼（Martin Breunig）缺陣，但幾位班底摩根（Moses Morgan） 、利許（Frederick Lish）仍在，陣容不容小覷，對於相對陌生的泰國，胡瓏貿表示，將按照教練團的情蒐與設定，希望能在主場拿下勝利。

胡瓏貿19日、21國家隊出賽，22日則將回歸母隊代表海神作客福爾摩沙夢想家，自己也做好準備，面對一週三戰密集賽程，「國家隊是重責大任，希望幫助球隊拿下每一場勝利，前進亞洲盃。」

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