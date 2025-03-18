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東京賽》道奇公布東京開幕戰G1先發！ 大谷翔平擔任核彈頭

2025/03/18 14:52

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京開幕戰今晚登場，道奇公布先發名單，萬眾矚目的地主巨星大谷翔平打第1棒，擔任指定打擊。

道奇先發打線為：開路先鋒DH大谷翔平，第二棒二壘手艾德曼（Tommy Edman），第三棒一壘手佛里曼（Freddie Freeman），第四棒右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez），第五棒捕手史密斯（Will Smith），第六棒左外野手赫南德茲（Enrique Hernández），第七棒三壘手馬恩西（Max Muncy），第八棒游擊手羅哈斯（Miguel Rojas），第九棒中外野手帕赫斯（Andy Pages）。

道奇今日派出日籍投手山本由伸擔任先發投手，山本先前在春訓熱身賽已登板4場，成績1勝0敗、防禦率4.15，累積13局投球，失掉6分，送出14次三振，每局被上壘率為1.38。

小熊打線也出爐，第一棒左外野手哈普（Ian Happ），第二棒DH鈴木誠也，第三棒右外野手塔克（Kyle Tucker），第四棒一壘手布許（Michael Busch），第五棒三壘手蕭（Matt Shaw），第六棒游擊手史萬森（Dansby Swanson），第七棒中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），第八棒捕手阿瑪雅（Miguel Amaya），第九棒二壘手柏提（Jon Berti），先發投手是今永昇太。

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