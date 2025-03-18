日職》結束引退儀式返台 陳偉殷：20多年職業生涯過得蠻精彩的

陳偉殷搭機自日本返台，長年贊助他的華航地勤人員也特別送上鮮花向這位職棒英雄致意。（記者姚介修攝）

〔記者姚介修/桃園機場報導〕結束20年職業棒球生涯退休的職棒選手陳偉殷18日中午返台，他在機場表示，16日在日本名古屋巨蛋，回到職業生涯起點中日龍隊主場進行的引退儀式，他覺得很開心，因為在球員的生涯裡面，對自己來講是個起點也是終點，他會在21日對外公開說明退休後的生涯規劃。

39歲的陳偉殷擁有日本職棒、美國職棒大聯盟豐富資歷，近年受到傷勢困擾，他在2月26日透過社群媒體發文宣布退休。陳偉殷是於2004年在日本職棒中日龍隊開啟職棒生涯，3月16日在名古屋巨蛋進行引退儀式，回到職業生涯的起點，並畫下職業生涯的終點，也會於21日舉行引退記者會。

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陳偉殷是18日搭機自日本返台，長年贊助他的華航地勤人員也特別送上鮮花向這位職棒英雄致意，華航同時也找來曾經參加華航公益棒球營，並接受陳偉殷指導的桃園市大勇、水美、新屋及楊心國小百餘名師生，在入境大廳拉著歡迎布條接機，學子們高喊著歡迎台灣之光陳偉殷歸國，更尖叫歡迎職棒英雄返台。

陳偉殷在機場對記者表示，3月16日在日本名古屋巨蛋，回到職業生涯起點中日龍隊主場進行的引退儀式，他覺得很開心，因為在球員的生涯裡面，對自己來講是個起點也是終點，他覺得有這一次的機會，也謝謝中日龍舉行的引退儀式，感謝員工、球員及教練，沒有球團就沒有自己現在的成就。

陳偉殷說，回顧這10幾年來的生涯過程酸甜苦辣都有，不管任何的辛苦或開心到最後的榮譽，他覺得20多年的職業生涯在各方面都過得蠻精彩的，雖然辛苦，但也有得到蠻多的快樂，至於退休後的計畫，會等到21日的記者會，可能還會有一些更進一步的想法再與粉絲分享。

結束20年職業棒球生涯退休的職棒選手陳偉殷18日中午返台，他在機場表示，16日在日本名古屋巨蛋，回到職業生涯起點中日龍隊主場進行的引退儀式，他覺得很開心，因為在球員的生涯裡面，對自己來講是個起點也是終點，他會在21日對外公開說明退休後的生涯規劃。（記者姚介修攝）

結束20年職業棒球生涯退休的職棒選手陳偉殷18日中午返台，他在機場表示，16日在日本名古屋巨蛋，回到職業生涯起點中日龍隊主場進行的引退儀式，他覺得很開心，因為在球員的生涯裡面，對自己來講是個起點也是終點，他會在21日對外公開說明退休後的生涯規劃。（記者姚介修攝）

華航同時也找來曾經參加華航公益棒球營，並接受陳偉殷指導的桃園市大勇、水美、新屋及楊心國小百餘名師生，在入境大廳拉著歡迎布條接機，學子們高喊著歡迎台灣之光陳偉殷歸國，更尖叫歡迎職棒英雄返台。（記者姚介修攝）

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