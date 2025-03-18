自由車》國際自由車環台公路大賽 以色列職業車隊榮獲黃衫及綠衫雙冠王

國際自由車環台公路大賽「浪漫台三線得獎者開香檳慶祝。」（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕2025國際自由車環台公路大賽，今天進入第3站「浪漫台三線站」，行經新竹縣、苗栗縣與台中市，在石岡旅客服務中心閉幕！以色列職業車隊KRETSCHY Moritz 榮獲個人總成績（黃衫）及衝刺王（綠衫）雙冠王！

2025年「國際自由車環台公路大賽」於3月16日至3月20日盛大舉行，共吸引來自全球40個國家、23支車隊、共197位國際自由車選手參賽。

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今天第3站「浪漫台三線站」行經新竹縣、苗栗縣與台中市，共設有兩個衝刺站、兩個登山站，是環台賽五站中地形變化最大、風景最豐富的一站，挑戰性極高，也是決定賽事總冠軍的關鍵戰場。

參賽車隊於今日上午10點自新竹義民廟出發，途經新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉、三灣、南庄、獅潭、公館、大湖、卓蘭，約中午1點20分進入台中東勢區，沿台三線經東勢大橋進入石岡區，領先車隊於下午1點40分抵達第3站終點—石岡旅客服務中心。

浪漫台三線站最終成績，由奧地利律高隊BALLABIO Giacomo以3時29分12秒奪得個人分站冠軍，以色列職業車隊KRETSCHY Moritz取得黃衫（個人總冠軍）及綠衫（衝刺搶分），日本右京隊小石祐馬獲得藍衫（最佳亞洲運動員），馬來西亞登嘉樓隊BREGNHØJ Mathias奪得紅點衫（登山點搶分），而在地好手馮俊凱則取得分站最佳亞洲運動員第1名的佳績，最佳中華台北則由中華隊選手何彥誼奪得。

頒獎儀式由市府客委會主委江俊龍及中央客委會專委袁靜慧共同主持。為了展現台中客庄文化，市府特邀參加去年全國客家藝文競賽總決賽榮獲歌唱表演類全國第一名的美群國小哈客歌謠社，以及2023年勇奪全國冠軍的玉山高中太鼓團參與演出，為賽事增添濃厚的文化氛圍。

以色列職業車隊KRETSCHY Moritz （中），榮獲黃衫（個人總冠軍）及綠衫（衝刺王）雙冠王！（記者歐素美攝）

立法院副院長江啟臣等與國際自由車環台公路大賽「浪漫台三線」得獎者一起合影。 （記者歐素美攝）

奧地利律高隊BALLABIO Giacomo以3時29分12秒奪得個人分站冠軍，抵達終點時高舉右手歡呼。（記者歐素美攝）

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