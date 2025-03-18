NBA》超扯三分彈奪生涯第203次大三元！36歲魏少寫史上第1人紀錄

魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕少了當家MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）等主力的金塊，靠著戈登（Aaron Gordon）生涯新高38分與魏斯布魯克（Russell Westbrook）大三元，以114：105打敗勇士，36歲的「魏少」更寫下特殊紀錄。

金塊此役包含約基奇、穆雷（Jamal Murray）和布朗（Christian Braun）3位主力都高掛免戰牌，魏斯布魯克也頂上先發位置，儘管投籃手感不佳，但魏斯布魯克傳球手感火燙，與戈登、華森（Peyton Watson）搭配默契絕佳，上半場就傳出11助攻，還抓下7籃板。

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不過易籃後勇士加強防守力道，魏斯布魯克失誤漸多，但仍持續穿針引線，決勝節4分10秒時更在勇士防守悍將小裴頓（Gary Payton II）面前「旱地拔蔥」，投進超高難度三分球，不僅幫助金塊再度要回10分領先，也拿下生涯第203次大三元。最後34.1秒，魏斯布魯克在罰球線附近壓秒出手，扔進幸運一球，終結比賽。

Russell Westbrook tallies career triple-double #203



Nuggets leading late on ESPN! pic.twitter.com/notsB8kPjj — NBA （@NBA） March 18, 2025

魏斯布魯克今上陣全場最多42分鐘，18投5中、三分9投2中，攻下12分16助攻12籃板大三元，還外帶3抄截2火鍋。根據《StatMuse》指出，魏斯布魯克是NBA史上第一位單場拿下以上數據的球員。

「這沒什麼新鮮的，你們以前就看過我這樣打球了。」魏斯布魯克說道。儘管今天他的表現並非完美，投了幾顆「麵包」，還發生多達7次失誤，讓金塊總教練馬龍（Michael Malone）忍不住開玩笑他差點要拿「大四喜」，但仍大讚：「從開賽就能感受到他的侵略性與能力，他總是領導著球隊、鼓勵隊友，總是在需要他時挺身而出。」

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