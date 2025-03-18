中職》38歲首次進總統府 張志豪：不能睡覺

中信兄弟張志豪。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕今年是張志豪在中信兄弟的第16個球季，已經38歲的今天卻是首次隨隊進入總統府，他表示，之前很羨慕隊友能去總統府，這次終於有機會來，特地向隊友請教哪些地方要注意，「大家都有提醒，就是不能睡覺。」

中信雖於2021-22年締造二連霸，張志豪卻因為開刀、確診都沒進入台灣大賽名單，兩度錯過總統接見，他表示，當時看到隊友能夠去總統府讓他非常羨慕，去年總算隨隊打台灣大賽還拿到總冠軍，終於可以解鎖人生一項成就。

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張志豪表示，不僅在「7年6亞」時期沒有機會，過去代表台灣打國際賽也沒能被總統接見，「我打的時候都沒得名，我們打的都是感動」，但與進總統府相比，他更羨慕隊友能拿到總冠軍。

張志豪透露，因為是第1次來總統府，有把握機會參觀一下，但也覺得，總統府是需要保持嚴肅的地方，被總統接見是非常正式的場合，不能亂開玩笑，「大家還互相提醒，不能睡覺，要撐一下，安靜地聽總統講話。」

陳俊秀轉隊後首次穿中信球衣接受總統接見，他表示，相較於過去隨Lamigo桃猿來總統府，只有總統不一樣，上次是蔡英文總統，但賴清德總統很支持棒球，「關懷盃他也有去，可以看出他是真的愛棒球。」

中信兄弟陳俊秀（中）。（中信兄弟提供）

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