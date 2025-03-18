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日職》飆速155公里！古林睿煬熱身賽登板後援2局 賞巨人軍打者4K

2025/03/18 16:54

古林睿煬。（資料照，取自產經體育）古林睿煬。（資料照，取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒熱身賽日本火腿對上讀賣巨人，台灣火球男古林睿煬於比賽後段上場中繼，主投2局沒有被敲安打，還飆出4次三振，最快球速達到155公里。

古林睿煬7局上登板，面對首名打者為40歲老將長野久義，前2球催到154公里讓打者揮空，接著152公里速球精準塞到外角，3球飆出三振，先抓下1出局。接著古林用曲球讓泉口友汰敲出游擊滾地球，形成2出局。隨後對決若林樂人，古林用7球將他三振，最後2球都是155公里速球，狀況火熱。

8局上古林睿煬續投，再度用153公里速球三振掉歐可耶瑠偉。雖然接下來出現小狀況，被增田大輝敲出安打後又保送秋廣優人，但古林立即回穩，152公里速球K掉洋砲卡比吉（Trey Cabbage），接著再讓坂本勇人敲出三壘滾地出局，結束今天投球任務。

總計古林睿煬今天投2局用31球，被敲出1支安打，投出1次四壞保送，送出4次三振，最快球速來到155公里。繼上次初登板投1局三上三下後，古林睿煬目前在熱身賽投3局沒有失分，防禦率依舊保持0.00。

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