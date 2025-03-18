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NBA》不敵尼克苦吞8連敗！ 熱火近況低迷寫多項不名譽紀錄

2025/03/18 20:52

史波斯查。（資料照，美聯社）史波斯查。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕熱火今天以95:116敗給尼克後，已經吞下近期的8連敗，這場比賽不僅讓他們的戰績跌落至東部第10名，同時這場敗場也讓他們締造了隊史多項不名譽紀錄。

在今天敗給尼克的比賽中，熱火除射手羅賓森（Duncan Robinson）外的團隊三分出手僅14投1中，雖然羅賓森和赫爾羅（Tyler Herro）都拿下20分，但另外兩個先發球員小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）及海史密斯（Haywood Highsmith）加起來只得8分，而主力中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）則12投僅拿下12分。

除進攻手感不佳外，本場比賽已經是熱火本季第18次在取得兩位數領先後遭到逆轉，其中本季與尼克的比賽更是明顯，他們在與尼克交手的三場比賽中，每場都至少取得過13分以上的領先，但最終卻都以輸球收場。

這場比賽輸球後，熱火戰績來到29勝39敗，這讓他們8年來首度敗場數比勝場數多10場，此外8連敗也是自史波斯查（Erik Spoelstra）2008年執掌熱火兵符以來最長的連敗，而近3場連續得分未超過100分則是近7年以來的第一次。

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